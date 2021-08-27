عضو الزمالك يعلن عن أولى صفقات النادي في الميركاتو الصيفي وعودة صبحي

زف حسين السيد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك بشرى سارة لجماهير الفريق عقب تتويج الفريق رسميا بـ لقب الدوري المصري الممتاز.

وأكد حسين اسيد في تصريحات لـ قناة “ الزمالك ” أن مجلس الادارة فعل بند شراء سيف الجزيري نجم الفريق وأرسل قيمة تفعيل بند الشراء لـ المقاولون العرب مشددا ان اللاعب اصبح اللاعب للزمالك رسميا.

وأضاف أن باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق طلب عودة محمد صبحي حارس الفريق المعار لـ الاتحاد السكندري لذلك فلن يتم تجديد الإعارة له.

وعن التعاقد مع للاعبي اجانب فأكد ان النادي يرغب في التجديد لـ 9 لاعبين في الفريق والدعم بلاعبين او 3 مشددا انه ليس هناك ضرورة للتعاقد مع لاعبين أجانب لحصد البطولات .

وأضاف أن المجلس لا يرغب في صرف اموال بلا فائدة حقيقية للفريق .

كشف الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك السابق عن تفاصيل الميركاتو الصيفي في نادي الزمالك.

وأكد خالد الغندور في تصريحات لـ قناة “ الزمالك ” أن النادي سيتعاقد مع لاعبان أحدهما مصري والاخر أجنبي مشددا انهما صفقتين من العيار الثقيل.

وأضاف خالد الغندور أن الزمالك سيضم اللاعبان في مركز رأس الحربة و وسط ملعب مدافع اي في مركز فرجاني ساسي مشددا ان اللاعب المصري سيكون دولي

وعن تجديد عقد أشرف بن شرقي نجم الزمالك فأكد ان المفاوضات مستمرة حتى الآن ولكن الأزمة هي المقابل المادي مشددا ان اللاعب مستمر مع الفريق لـ يونيو المقبل.

كشف الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك السابق عن تفاصيل المشادة الكلامية بين حميد أحداد نجم الفريق وأسامة نبيه المدرب العام للفريق خلال مران أمس.

وأكد خالد الغندور في تصريحات عبر قناة “ الزمالك ” أن المشادات كانت كلامية فقط ولم يتطور الامر للتشابك بالايدي مثلما اشيع مشددا ان السبب هي الحالة النفسية السيئة للاعب بسبب عدم مشاركته أساسيا منذ فترة طويلة.

وأضاف خالد الغندور أن حميد أحداد اعترض على عدم احتساب ركلة جزاء خلال تقسيمة الفريق لذلك قام بخلع التي شيرت وإلقائه على الأرض ثم غادر الملعب فطلب منه نبيه العودة للمران.

وتابع خالد الغندور أن أحداد احتد في الحديث وطلب من نبيه ألا يتحدث معه بتلك الطريقة فرد عليه نبيه “ اطلع بره ” مشددا ان احداد اعتذر لـ نبيه عقب المران .

وأكمل أن حميد أحداد لاعب مميز وملتزم ولكن حالته النفسية السيئة اثرت سلبا عليه مشددا انه تلقي عروض ويرغب في إثبات مهاراته .

رد أسامة نبيه المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على الأنباء التي ترددت حول نشوب مشاجرة بينه وبين المغربي حميد أحداد مهاجم الفريق خلال تدريب اليوم.

وقال المدرب في تصريحات خاصة للموقع الرسمي للنادي :" الأمر لا يعدو كونه نرفزة ملعب، وهناك من يحاول إفساد فرحة الزمالك بالتتويج ببطولة الدوري الممتاز".

وشدد نبيه على أن الموقف لم يستغرق أكثر من عدة ثواني وتم احتواء الأمر، والفريق أنهى تدريبه في موعده ولا أساس من الصحة لإنهاء التدريب مبكرا.