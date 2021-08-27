ارتفاع جديد..تعرف على درجات الحرارة اليوم 27-8-2021

عرضت فضائية صدى البلد، ببرنامج صباح البلد، بيانا بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 27-8-2021.

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس اليوم الجمعة 27 من أغسطس 2021، ومن المتوقع أن يسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية بينما يكون طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة اليوم في مصر:

القاهرة 37 26

الإسكندرية 32 26

الإسماعيلية 28 24



الغردقة 40 29



المنيا 38 24



وادي النطرون 33 25

دمنهور 33 26

مطروح 30 21

السلوم 31 24

سيوة 36 22

بورسعيد 31 25

دمياط 32 25

الزقازيق 36 26

المنصورة 35 25