محمد بن سلمان يُعزي ولي عهد الكويت في وفاة الشيخ علي فهد السالم الصباح

بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد السعودي ، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة للشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد في دولة الكويت، في وفاة الشيخ علي فهد السالم المبارك الصباح.

وقال ولي العهد وفق صحيفة عاجل: «تلقينا نبأ وفاة الشيخ علي فهد السالم المبارك الصباح ـ رحمه الله ـ ونبعث لكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمَّده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب».

وكان قد أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن في بيان عاجل له منذ قليل، أن الدفاعات الجوية السعودية تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار أطلقتها مليشيات الحوثي تجاه مدينة خميس مشيط السعودية.

وقال التحالف العربي في بيان له نشرته قناة "الإخبارية" السعودية إن "مليشيات الحوثي مستمرة في محاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية، والتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن مستمر في اتخاذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من محاولات مليشيات الحوثي العدائية".