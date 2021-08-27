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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: الدولة رصدت مبالغ ضخمة لتطوير شبكات الكهرباء بقرى حياة كريمة

النائب اشرف ابو الفضل
النائب اشرف ابو الفضل

أكد النائب أشرف أبو الفضل عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن المبالغ المالية الضخمة، المرصودة لمبادرة حياة كريمة، تؤكد أن الدولة مُصرة على تغيير وجه الحياة في الريف، وتعزيز البنية التحتية به في المياه والكهرباء والصرف الصحي والغاز الطبيعي وغيرها.

وأشار  أبو الفضل في بيان له، تخصيص الدولة المصرية بتوجيهات الرئيس السيسي 20 مليار جنيه، لتحسين كفاءة شبكات الكهرباء بقرى "حياة كريمة"، من خلال زيادة الجهد الكهربائى، لضمان تشغيل الأجهزة المنزلية، والعمل على  استبدال الأعمدة المتهالكة، بجانب استبدال المحولات المعلقة بأكشاك، والعمل على تحسين الشبكات الكهربائية في إجمالي 150 مركزا، بما يعمل على إحداث تطوير وتجديد جذري شامل بالشبكات الكهربائية داخل القرى والمدن، وبما يضىء القرية المصرية ويُعيد لها بهاءها.

وشدد عضو طاقة النواب، أن مبادرة حياة كريمة والتي تستهدف تطوير نحو 4500 قرية مصرية، إنجاز وطني حقيقي غير مسبوق ولم تحدث له سابقة في البلاد.

وأضاف النائب إنه بانتهاء المرحل الثلاث لمبادرة حياة كريمة، تكون الاستفادة بمثل هذه المشاريع الضخمة للتحديث والتطوير، قد طالت نحو 55 مليون مصري، يسكنون الريف بما يؤكد على عظم وضخامة المبادرة والمأمول من وراءها.

حياة كريمة مجلس النواب الرئيس السيسي الكهرباء البنية التحتية

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