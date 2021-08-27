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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الجمعة.. سيولة بشوارع وميادين القاهرة والجيزة

سيولة مرورية
سيولة مرورية

شهدت الطرق والمحاور الرئيسية في القاهرة والجيزة، حالة من الانتشار المروري، على مدار الساعة، للتعامل مع أي كثافات مرورية.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، شهدت حالة الطريق سيولة مرورية في حركة السيارات أعلى محاور الجيزة بشوارع الجيزة والنيل السياحي والهرم والبحر الأعظم.

وشهد كوبري 15 مايو سيولة مرورية، كما انتظمت حركة سير السيارات بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، ومحور 26 يوليو.

وشهد الطريق الدائري سيولة مرورية للقادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعي، وكذلك الأمر للمتجه من المنيب وفى طريقه إلى الأوتوستراد والتجمع وفى الاتجاه العكسي للقادم من المعادي لمناطق الجيزة.

وكذلك الأمر في مناطق التجمع الخامس وفى طريقه للبساتين وزهراء المعادي.

وشهد ميدان النهضة وصولا إلى إشارة بين السرايات وشارع النيل السياحي ومحور عرابي انتظام حركة سير السيارات وصولا إلى المهندسين.

وانتظمت حركة السيارات بمحور صلاح سالم للمتجه من نفق المرغني ومصر الجديدة، وكذلك الأمر أمام القادم من صلاح سالم لنفق الأزهر، وشهدت منطقة الأزهر والجمالية سيولة مرورية. 

وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور حركة السيارات أعلى المحاور والميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق، كما يتم مراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، لرصد أي كثافات مرورية بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية بالطرق لرفع أي معوقات مرورية سواء الحوادث أو الأعطال.

كما تم التنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية للدفع بالخدمات المرورية وسيارات الإغاثة المرورية والدراجات البخارية والتنسيق مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور للإخطار أول بأول عن حالة الطرق.

القاهرة الجيزة الانتشار المروري سيولة مرورية ميدان التحرير

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