عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اليابان تخصص 13 مليار دولار من الصناديق الاحتياطية لمكافحة كورونا

اليابان
اليابان

أعلن مجلس الوزراء الياباني، اليوم الجمعة، تخصيص 4ر1 تريليون ين (ما يعادل 13 مليار دولار) من الأموال الاحتياطية لعام 2021 المالي بشكل أساسي لشراء مزيد من اللقاحات المضادة لكورونا وكذلك توفير الأدوية للمرضى.


وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أنه من هذا المبلغ، خصصت الحكومة حوالي 5ر841 مليار ين لشراء مزيد من اللقاحات والترويج لطرح التطعيمات وسط مكافحة الدولة لاحتواء ارتفاع معدل الإصابات بسبب سلالة دلتا المتحورة شديدة العدوى.


وقال وزير المالية الياباني تارو آسو، في مؤتمر صحفي، إنه تم تخصيص حوالي 2ر235 مليار ين لشراء كاسيرفيماب وإمديفيماب، اللذين يتم إعطاؤهما عن طريق الوريد في علاج "كوكتيل الأجسام المضادة"، الذي يقلل من خطر دخول المريض إلى المستشفى أو الوفاة، وفقًا للتجارب السريرية في الخارج.


وجاء هذا التخصيص بعد يومين من تصريح رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا، في مؤتمر صحفي، بأن الحكومة ستستجيب "للمهام العاجلة" مثل تأمين ما يكفي من اللقاحات والأدوية المستخدمة في علاج "كوكتيل الأجسام المضادة" من خلال استخدام الأموال الاحتياطية.


وقال سوجا إن اليابان، التي تتخلف عن الاقتصادات المتقدمة الأخرى في حملة التلقيح ضد كورونا، تهدف إلى إتمام تطعيم جميع الأشخاص المؤهلين في البلاد الذين يرغبون في تلقي اللقاحات "في وقت مبكر" في فترة ما بين أكتوبر ونوفمبر المقبلين.
 

ترشيحاتنا

دار الإفتاء: تخريج دفعات من المتدربين على الفتوى من روسيا وبريطانيا وأفريقيا وآسيا

العالم بيتغير.. رئيس جامعة بنها يوجه رسالة مهمة لطلاب الثانوية العامة| فيديو

ملك الأردن: لابد من حشد الجهد الدولي للتصدي للإرهابيين في أفغانستان

فضل الاستغفار وما هي كيفيته وأسراره؟ فيه خير الدنيا والآخرة

وزنه يعادل 3 حبات أرز| دخول روبوت خنفساء إلى موسوعة جينيس.. صورة

كنا قريبون من الاتفاق مع الزمالك.. فرج عامر يكشف تفاصيل انتقال حسام حسن لـ الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كنا قريبون من الاتفاق مع الزمالك.. فرج عامر يكشف تفاصيل انتقال حسام حسن لـ الأهلي

عقب أنباء انضمام حسام حسن للأهلى.. رسالة غامضة من فرج عامر لـ الخطيب

مصممة تتهزأ.. تعليق مثير من زوجة أحمد سعد الجديدة

غلط غلطة.. شوبير يكشف حقيقة تمرد الشناوي للانتقال إلى الدوري السعودي

أساب ظهور كلمة "Lou bott" على شاشة عداد الكهرباء مسبوق الدفع

أول ظهور لبيرسي تاو بقميص النادي الأهلي .. شاهد

عضو مجلس إدارة الزمالك يفجر مفاجأة بشأن ضم رمضان صبحي وعبدالله السعيد وسر فشل صفقة حسام حسن

الصفقة الرابعة.. انضمام حسام حسن مهاجم سموحة لـ الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد زيارة مهمة لروسيا.. فيديو وصور

بايدن يتلقى تقريرًا سريًا عن لغز منشأ كورونا.. تفاصيل خطيرة لما قالته المخابرات

صور جديدة من العرض الخاص لفيلم 200 جنيه

فوز الزمالك بالدوري حاضرا في حفل الفنان هاني شاكر.. صور

فيديو

فيديو جراف| قبل بدء الدراسة.. ربط الحضور بنسبة تطعيم المعلمين والطلاب

فيديوجراف.. كان قلبها حاسس وفرحانة.. وفاة البلوجر أشكيناز هانم السبكي 

فيديوجراف.. مقدرين سهرك وتعبك.. دكتوراه محمد رمضان تثير الجدل على السوشيال ميديا

فيديوجراف.. نجاه الله.. تطورات حالة الفنان علاء زينهم بعد تعرضه لحادث سير

المزيد

ساحة رأي

أمجد عامر يكتب: «الوعي» طريق الجمهورية الجديدة

خالد عامر يكتب: أفغانستان الآن !

أحمد شيخو يكتتب: مسار أستانة.. للتغيير الديموغرافي في سوريا

الحسين عمر النجمى يكتب: الصعيد يا ريس

نهى حمدى تكتب: الجامب سوت

ليلى موسي تكتب: السيناريو السوري.. خبايا استثمار أردوغان لأزمة اللاجئين الأفغان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.احمد فخرى

العجز المكتسب والنظرة السلبية للحياة

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هزاره وحشد الشيعى

محمد أرسلان

صندوق باندورا أفغانستان

شريف سمير

«فرسان» الأوليمبياد!

نسرين حجاج

200 جنيه

أحمد فرغلى رضوان

«200 جنيه» تكشف طبقات المجتمع

مجدي أبوزيد

عدالة «الڤار» منحت الدورى للفارس الأبيض

د. ماريان جرجس

الشقة من حق المواطن..!

اﻟﻤﺰﻳﺪ