عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كوريا الجنوبية تدين تفجيرين بالقرب من مطار كابول

كوريا الجنوبية تدين
كوريا الجنوبية تدين تفجيرين بالقرب من مطار كابول

أدانت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم الجمعة، التفجيرين الانتحاريين اللذين وقعا بالقرب من مطار كابول وخلفا مقتل العشرات وإصابة أكثر من 100.


وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية تشوي سونغ-سام -في بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية- إلى أن الحكومة الكورية تستنكر التفجيرين معربة عن قلقها العميق من وقوع العديد من الضحايا.


وأكد المتحدث باسم الخارجية الكورية أن كوريا الجنوبية تجدد موقفها الثابت بأن الإرهاب لا يمكن تبريره لأي سبب من الأسباب وستشارك بنشاط في الجهود الدولية للقضاء على الإرهاب.


ووقع التفجيران في محيط مطار حامد كرزاي الدولي أمس، في كابول حيث تجمع العديد من الناس للفرار من أفغانستان التي تسيطر عليها حركة طالبان حاليا. 


وجاء التفجيران وسط تصاعد التوتر في أفغانستان التي يمزقها الصراع مع اقتراب الموعد النهائي في يوم 31 أغسطس للانسحاب الكامل للقوات الأمريكية وفقا لاتفاق مع طالبان.

ترشيحاتنا

دار الإفتاء: تخريج دفعات من المتدربين على الفتوى من روسيا وبريطانيا وأفريقيا وآسيا

العالم بيتغير.. رئيس جامعة بنها يوجه رسالة مهمة لطلاب الثانوية العامة| فيديو

ملك الأردن: لابد من حشد الجهد الدولي للتصدي للإرهابيين في أفغانستان

فضل الاستغفار وما هي كيفيته وأسراره؟ فيه خير الدنيا والآخرة

وزنه يعادل 3 حبات أرز| دخول روبوت خنفساء إلى موسوعة جينيس.. صورة

كنا قريبون من الاتفاق مع الزمالك.. فرج عامر يكشف تفاصيل انتقال حسام حسن لـ الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كنا قريبون من الاتفاق مع الزمالك.. فرج عامر يكشف تفاصيل انتقال حسام حسن لـ الأهلي

عقب أنباء انضمام حسام حسن للأهلى.. رسالة غامضة من فرج عامر لـ الخطيب

مصممة تتهزأ.. تعليق مثير من زوجة أحمد سعد الجديدة

غلط غلطة.. شوبير يكشف حقيقة تمرد الشناوي للانتقال إلى الدوري السعودي

أساب ظهور كلمة "Lou bott" على شاشة عداد الكهرباء مسبوق الدفع

أول ظهور لبيرسي تاو بقميص النادي الأهلي .. شاهد

عضو مجلس إدارة الزمالك يفجر مفاجأة بشأن ضم رمضان صبحي وعبدالله السعيد وسر فشل صفقة حسام حسن

الصفقة الرابعة.. انضمام حسام حسن مهاجم سموحة لـ الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد زيارة مهمة لروسيا.. فيديو وصور

بايدن يتلقى تقريرًا سريًا عن لغز منشأ كورونا.. تفاصيل خطيرة لما قالته المخابرات

صور جديدة من العرض الخاص لفيلم 200 جنيه

فوز الزمالك بالدوري حاضرا في حفل الفنان هاني شاكر.. صور

فيديو

فيديو جراف| قبل بدء الدراسة.. ربط الحضور بنسبة تطعيم المعلمين والطلاب

فيديوجراف.. كان قلبها حاسس وفرحانة.. وفاة البلوجر أشكيناز هانم السبكي 

فيديوجراف.. مقدرين سهرك وتعبك.. دكتوراه محمد رمضان تثير الجدل على السوشيال ميديا

فيديوجراف.. نجاه الله.. تطورات حالة الفنان علاء زينهم بعد تعرضه لحادث سير

المزيد

ساحة رأي

أمجد عامر يكتب: «الوعي» طريق الجمهورية الجديدة

خالد عامر يكتب: أفغانستان الآن !

أحمد شيخو يكتتب: مسار أستانة.. للتغيير الديموغرافي في سوريا

الحسين عمر النجمى يكتب: الصعيد يا ريس

نهى حمدى تكتب: الجامب سوت

ليلى موسي تكتب: السيناريو السوري.. خبايا استثمار أردوغان لأزمة اللاجئين الأفغان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.احمد فخرى

العجز المكتسب والنظرة السلبية للحياة

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هزاره وحشد الشيعى

محمد أرسلان

صندوق باندورا أفغانستان

شريف سمير

«فرسان» الأوليمبياد!

نسرين حجاج

200 جنيه

أحمد فرغلى رضوان

«200 جنيه» تكشف طبقات المجتمع

مجدي أبوزيد

عدالة «الڤار» منحت الدورى للفارس الأبيض

د. ماريان جرجس

الشقة من حق المواطن..!

اﻟﻤﺰﻳﺪ