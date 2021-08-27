كوريا الجنوبية تدين تفجيرين بالقرب من مطار كابول

أدانت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم الجمعة، التفجيرين الانتحاريين اللذين وقعا بالقرب من مطار كابول وخلفا مقتل العشرات وإصابة أكثر من 100.



وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية تشوي سونغ-سام -في بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية- إلى أن الحكومة الكورية تستنكر التفجيرين معربة عن قلقها العميق من وقوع العديد من الضحايا.



وأكد المتحدث باسم الخارجية الكورية أن كوريا الجنوبية تجدد موقفها الثابت بأن الإرهاب لا يمكن تبريره لأي سبب من الأسباب وستشارك بنشاط في الجهود الدولية للقضاء على الإرهاب.



ووقع التفجيران في محيط مطار حامد كرزاي الدولي أمس، في كابول حيث تجمع العديد من الناس للفرار من أفغانستان التي تسيطر عليها حركة طالبان حاليا.



وجاء التفجيران وسط تصاعد التوتر في أفغانستان التي يمزقها الصراع مع اقتراب الموعد النهائي في يوم 31 أغسطس للانسحاب الكامل للقوات الأمريكية وفقا لاتفاق مع طالبان.