موجز السوشيال ميديا.. إبراهيم سعيد يعترض على قائمة المنتخب .. و فرج عامر يوجه رسالة  لـ الخطيب

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إبراهيم سعيد ينتقد اختيارات البدري لقائمة المنتخب
انتقد إبراهيم سعيد نجم نادي الزمالك السابق، اختيارات الكابتن حسام البدري المدير الفني للمنتخب لمواجهتي أنجولا والجابون
فرج عامر ينشر صورة له مع بيبو ويوجه رسالة
شارك رجل الأعمال فرج عامر رئيس نادي سموحة السكندري صورة له مع الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.
بعد أنباء رحيله عن اليوفي.. كريستيانو رونالدو يتصدر تويتر
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #رونالدو ، بعد أنباء عن طلب كريستيانو رونالدو الرحيل بشكل رسمي غن يوفنتوس الإيطالي .
أمير كرارة يهنئ محمد عبد الرحمن بعيد ميلاده
هنأ الفنان أمير كرارة صديقه الفنان محمد عبد الرحمن نجم مسرح مصر بعيد ميلاده