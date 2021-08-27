موجز السوشيال ميديا.. إبراهيم سعيد يعترض على قائمة المنتخب .. و فرج عامر يوجه رسالة  لـ الخطيب

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انتقد إبراهيم سعيد نجم نادي الزمالك السابق، اختيارات الكابتن حسام البدري المدير الفني للمنتخب لمواجهتي أنجولا والجابون







شارك رجل الأعمال فرج عامر رئيس نادي سموحة السكندري صورة له مع الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.





دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #رونالدو ، بعد أنباء عن طلب كريستيانو رونالدو الرحيل بشكل رسمي غن يوفنتوس الإيطالي .







هنأ الفنان أمير كرارة صديقه الفنان محمد عبد الرحمن نجم مسرح مصر بعيد ميلاده