عن طريق مانيكان| كلية الطب جامعة الملك سلمان: الممارسة السريرية فى الجامعة تبدأ منذ العام الأول للدراسة

جامعة سلمان

قال الدكتور هاني شوقي نديم، عميد كلية الطب جامعة الملك سلمان، إن هناك العديد من المميزات بكلية الطب جامعة الملك سلمان والجامعات الأهلية عامة، حيث إن الجامعة تطبق إستراتيجيات تعلم حديثة جدا فى مجال التعليم الطبي.



وأضاف هاني شوقي خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولي"، أن كلية الطب جامعة الملك سلمان تطبق جميع ما يلزم لتحقيق الطالب فرص النجاح فى عمله مستقبلا، معقبا: "نعده أنه يكون متعلم ذاتي مدي الحياة.. أى لا نجعله شخص يحفظ معلومات علشان استرجاعها فى الامتحانات وخلاص".



وتابع أنه يتم تدريب الطالب على كيفية الوصول للمعلومات من خلال الإنترنت وكيفية وصوله للمعلومة السليمة، كما يتم التدريب على كيفية العمل كمجموعات صغيرة للتعامل معا كفريق.



وأشار إلى أن الممارسة السريرية فى الجامعة تبدأ منذ العام الاول للدراسة، أى تدريب الطالب على التعامل فى خلال السنوات الأولي مع مانيكانات أو أدوات تساعده للتدريب.

