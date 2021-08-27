عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تفجيرات كابول

ملك الأردن: لابد من حشد الجهد الدولي للتصدي للإرهابيين في أفغانستان

الملك عبدالله الثاني
الملك عبدالله الثاني

أعرب ملك الأردن، عبدالله الثاني، اليوم الجمعة، عن إدانته لما وصفه بالعمل الإجرامي، الذي ارتكبه تنظيم داعش الإرهابي في كابول.

وقال الملك عبدالله الثاني عبر حسابه بموقع “تويتر”: “ندين العمل الإجرامي الذي ارتكبه تنظيم داعش الإرهابي في كابل، ونقدم خالص العزاء لعائلات الضحايا، لابد من حشد الجهد الدولي لتحقيق الأمن والاستقرار في أفغانستان والتصدي للإرهابيين”.

ودانت وزارة الخارجية الأردنية التفجيرات الإرهابية التي استهدفت مطار كابول، أمس الخميس، وأسفرت عن مقتل وإصابة العشرات.

وأكدت الوزارة إدانة واستنكار المملكة الشديدين لهذه الأفعال الإرهابية الجبانة التي تتنافى مع القيم الدينية والإنسانية كافة، وتستهدف زعزعة الأمن والاستقرار .

وشددت الوزارة على موقف المملكة الثابت والرافض لجميع أشكال الأعمال الإرهابية والإجرامية مهما كان فاعلها.

وأعربت الوزارة عن خالص التعازي وصادق المواساة للشعب الأفغاني الشقيق وحكومة وشعب الولايات المتحدة الأميركية وذوي الضحايا والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

ارتفاع حصيلة ضحايا تفجيري كابول إلى 90 قتيلا و13 جنديا أمريكيا

بعد تفجير مطار كابول.. إعلان عاجل من إسبانيا بخصوص عمليات الإجلاء

أفادت وكالة “سبوتنيك” الروسية، اليوم الجمعة، بأن حصيلة ضحايا تفجيري مطار كابول، اللذين وقعا أمس، وصلت إلى 90 قتيلا إضافة الى مقتل 13 جنديا أمريكيا.

وقال مسؤول في وزارة الصحة الأفغانية نقلاً عن إعلام محلي إن: "حصيلة ضحايا تفجير مطار كابول يصل إلى 90 شخصاً إضافة الى مقتل 13 جنديا أمريكيا والإصابات 150".

وكان تنظيم داعش، أعلن مساء أمس الخميس، مسؤوليته عن تفجيري مطار كابول بأفغانستان.

الأردن داعش كابول أفغانستان التفجيرات طالبان ملك الأردن الملك عبدالله الثاني

ترشيحاتنا

بعد تبنيه تفجيرات كابول.. معلومات عن "داعش خراسان" في أفغانستان

دار الإفتاء: تخريج دفعات من المتدربين على الفتوى من روسيا وبريطانيا وأفريقيا وآسيا

العالم بيتغير.. رئيس جامعة بنها يوجه رسالة مهمة لطلاب الثانوية العامة| فيديو

ملك الأردن: لابد من حشد الجهد الدولي للتصدي للإرهابيين في أفغانستان

فضل الاستغفار وما هي كيفيته وأسراره؟ فيه خير الدنيا والآخرة

وزنه يعادل 3 حبات أرز| دخول روبوت خنفساء إلى موسوعة جينيس.. صورة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كنا قريبون من الاتفاق مع الزمالك.. فرج عامر يكشف تفاصيل انتقال حسام حسن لـ الأهلي

عقب أنباء انضمام حسام حسن للأهلى.. رسالة غامضة من فرج عامر لـ الخطيب

مصممة تتهزأ.. تعليق مثير من زوجة أحمد سعد الجديدة

أساب ظهور كلمة "Lou bott" على شاشة عداد الكهرباء مسبوق الدفع

غلط غلطة.. شوبير يكشف حقيقة تمرد الشناوي للانتقال إلى الدوري السعودي

أول ظهور لبيرسي تاو بقميص النادي الأهلي .. شاهد

عضو مجلس إدارة الزمالك يفجر مفاجأة بشأن ضم رمضان صبحي وعبدالله السعيد وسر فشل صفقة حسام حسن

الصفقة الرابعة.. انضمام حسام حسن مهاجم سموحة لـ الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد زيارة مهمة لروسيا.. فيديو وصور

بايدن يتلقى تقريرًا سريًا عن لغز منشأ كورونا.. تفاصيل خطيرة لما قالته المخابرات

صور جديدة من العرض الخاص لفيلم 200 جنيه

فوز الزمالك بالدوري حاضرا في حفل الفنان هاني شاكر.. صور

فيديو

فيديو جراف| قبل بدء الدراسة.. ربط الحضور بنسبة تطعيم المعلمين والطلاب

فيديوجراف.. كان قلبها حاسس وفرحانة.. وفاة البلوجر أشكيناز هانم السبكي 

فيديوجراف.. مقدرين سهرك وتعبك.. دكتوراه محمد رمضان تثير الجدل على السوشيال ميديا

فيديوجراف.. نجاه الله.. تطورات حالة الفنان علاء زينهم بعد تعرضه لحادث سير

المزيد

ساحة رأي

أمجد عامر يكتب: «الوعي» طريق الجمهورية الجديدة

خالد عامر يكتب: أفغانستان الآن !

أحمد شيخو يكتتب: مسار أستانة.. للتغيير الديموغرافي في سوريا

الحسين عمر النجمى يكتب: الصعيد يا ريس

نهى حمدى تكتب: الجامب سوت

ليلى موسي تكتب: السيناريو السوري.. خبايا استثمار أردوغان لأزمة اللاجئين الأفغان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.احمد فخرى

العجز المكتسب والنظرة السلبية للحياة

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هزاره وحشد الشيعى

محمد أرسلان

صندوق باندورا أفغانستان

شريف سمير

«فرسان» الأوليمبياد!

نسرين حجاج

200 جنيه

أحمد فرغلى رضوان

«200 جنيه» تكشف طبقات المجتمع

مجدي أبوزيد

عدالة «الڤار» منحت الدورى للفارس الأبيض

د. ماريان جرجس

الشقة من حق المواطن..!

اﻟﻤﺰﻳﺪ