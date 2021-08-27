ملك الأردن: لابد من حشد الجهد الدولي للتصدي للإرهابيين في أفغانستان

تفجيرات كابول

أعرب ملك الأردن، عبدالله الثاني، اليوم الجمعة، عن إدانته لما وصفه بالعمل الإجرامي، الذي ارتكبه تنظيم داعش الإرهابي في كابول.

وقال الملك عبدالله الثاني عبر حسابه بموقع “تويتر”: “ندين العمل الإجرامي الذي ارتكبه تنظيم داعش الإرهابي في كابل، ونقدم خالص العزاء لعائلات الضحايا، لابد من حشد الجهد الدولي لتحقيق الأمن والاستقرار في أفغانستان والتصدي للإرهابيين”.

ودانت وزارة الخارجية الأردنية التفجيرات الإرهابية التي استهدفت مطار كابول، أمس الخميس، وأسفرت عن مقتل وإصابة العشرات.

وأكدت الوزارة إدانة واستنكار المملكة الشديدين لهذه الأفعال الإرهابية الجبانة التي تتنافى مع القيم الدينية والإنسانية كافة، وتستهدف زعزعة الأمن والاستقرار .

وشددت الوزارة على موقف المملكة الثابت والرافض لجميع أشكال الأعمال الإرهابية والإجرامية مهما كان فاعلها.

وأعربت الوزارة عن خالص التعازي وصادق المواساة للشعب الأفغاني الشقيق وحكومة وشعب الولايات المتحدة الأميركية وذوي الضحايا والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

أفادت وكالة “سبوتنيك” الروسية، اليوم الجمعة، بأن حصيلة ضحايا تفجيري مطار كابول، اللذين وقعا أمس، وصلت إلى 90 قتيلا إضافة الى مقتل 13 جنديا أمريكيا.

وقال مسؤول في وزارة الصحة الأفغانية نقلاً عن إعلام محلي إن: "حصيلة ضحايا تفجير مطار كابول يصل إلى 90 شخصاً إضافة الى مقتل 13 جنديا أمريكيا والإصابات 150".

وكان تنظيم داعش، أعلن مساء أمس الخميس، مسؤوليته عن تفجيري مطار كابول بأفغانستان.