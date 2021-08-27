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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مدن ومباني صديقة للبيئة..

برنامج العمارة المستدامة بالجامعة اليابانية يتوافق مع رؤية مصر 2030.. تفاصيل

برنامج العمارة المستدامة
برنامج العمارة المستدامة بالجامعة اليابانية

قال الدكتور حاتم فتحي، أستاذ مشارك تخصص عمارة بالجامعة اليابانية، إن برنامج العمارة المستدامة عبارة عن تصميم واعي بيئيا، أى تصميم مباني ومدن صديقة للبيئة ولاتؤثر على المصادر الطبيعية والمساعدة على تخفيف التلوث.


وأضاف حاتم فتحي خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولي"، أن العمارة المستدامة الآن ليست اختيارا، بل هي إلزام على كل الدول فى التخفيض من إنبعاثاتها والبدء فى العمل بالأساليب الصديقة للبيئة.


وتابع أن برنامج العمارة المستدامة يتوافق مع رؤية مصر 2030، لافتا إلى أن خريج الجامعة من المفترض أنه سيدرس العمارة، إضافة إلى كيفية معرفته لبناء مبني صديق للبيئة ويستطيع توقع إستهلاك الطاقة وإستخدامها من خلال العديد من برامج المحاكاة.
 

تخفيف التلوث برنامج العمارة المستدامة صديقة للبيئة المصادر الطبيعية رؤية مصر 2030 خريخ الجامعة الجامعة اليابانية

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