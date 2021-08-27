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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الحماية المدنية: محاذير تجنبها لتفادي حرائق السيارات في حرارة الجو

اشتعال سيارة
اشتعال سيارة

أصدرت الإدارة العامة للحماية المدنية عددا من التعليمات والإرشادات لتفادي اشتعال حرائق بالسيارات عقب تحذير هيئة الأرصاد الجوية من ارتفاع درجة الحرارة خلال الأيام القليلة المقبلة. 

وأفادت هيئة الأرصاد الجوية أن البلاد تشهد ارتفاع مؤقت فى درجات الحرارة يستمر لمدة 3 أيام، وترتفع الرطوبة النسبية بما يزيد من الشعور بحرارة الطقس خلال ساعات النهار وتتكون الشبورة المائية ليلاً وفى الصباح الباكر فى الأماكن القريبة من المسطحات المائية.

وشددت إدارة الحماية المدنية على عدة إجراءات لمنع حرائق السيارات أبرزها إخلاء السيارات من المواد الغازية والقداحات والمشروبات الغازية والعطور وبطاريات الأجهزة بشكل عام، مع فتح نوافذ السيارة بشكل بسيط كما تضمنت الإجراءات: 

  • التأكد من عمل دورة تبريد السيارات وتيل الفرامل.

 

  • الاطمئنان دائما على مياه "الردياتير" وتزوديها.

 

  • الحذر عند فتح غطاء "الردياتير" أثناء سخونة المحرك.

 

  • تجنب تزويد مياه "الردياتير" الساخنة بأخرى باردة إلا إذا كان الموتور يعمل حتى لا يتلف "وش السلندر".

 

  • تفضيل استخدام الطرق المسطحة على الكبارى والأنفاق.
  •  
  • التأكد من سلامة الإطارات تجنبا لانفجارها، ضبط ضغط هواء الإطارات بما يلائم حرارة الجو وعدم تعبئتها اكثر من اللازم.

 

  • عدم ملء خزان وقود السيارة بالكامل، وتعبئته في الفترة المسائية.

 

  • التأكد من عدم وجود تسرب بدائرة الوقود "الخزان – المواسير والخراطيم - منظم الوقود".

 

  • فحص خراطيم الوقود والتأكد من عدم وجود أي تشققات بها مع إحكام ربط الفواصل.

 

  • عدم استخدام الوقود في تنظيف أجزاء المحرك وتشغيله قبل أن يجف من الوقود.

 

  • عدم عمل أي من اللحامات في أي موضع بدائرة الوقود إلا بعد اتخاذ الاحتياطات.

 

  • التأكد من سلامة التوصيلات بالدائرة الكهربائية للسيارات.

 

  • عدم استخدام الأسلاك الكهربائية غير المطابقة أو غير المناسبة للدائرة الكهربائية للسيارة.

 

  • عدم ترك الأسلاك غير مغطاة حتى لا يحدث أي احتكاك بجسم السيارة.

 

  • عدم ملامسة أسلاك طرفي البطارية لمعدن السيارة.

 

  • عدم التدخين تحسبا لسقوط أجزاء من السيجارة داخل السيارة أثناء القيادة.

 

  • القيادة فى الصباح الباكر.

 

  • تجنب القيادة فى الطرق شديدة الازدحام وفى أوقات الحر القصوى.
الإدارة العامة للحماية المدنية حرائق بالسيارات اشتعال ارتفاع درجة الحرارة الأرصاد الجوية حرائق السيارات

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