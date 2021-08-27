الكهرباء في أسبوع.. الوزير يتابع أداء شركات التوزيع بمحافظتي الفيوم وبني سويف.. ويشهد عقد تمويل بـ 4 مليارات جنيه لتطوير شبكات النقل

توقيع عقد تمويل بـ 4 مليارات جنيه لتطوير شبكات نقل الكهرباء

1,5 مليار جنيه لتطوير شبكات توزيع الكهرباء بـ بني سويف في 7 سنوات

1,5 مليار جنيه لتطوير شبكات توزيع الكهرباء بمحافظة الفيوم

يتابع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء، لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجودة، ويعقد اجتماعات متكررة لمتابعة المشاريع والخطط الموضوعة للنهوض بالقطاع.



ولمتابعة أداء شركات التوزيع تابع الوزير مستوى الآداء بمحافظة بنى سويف، التى يبلغ عدد المشتركين بها حوالى 800 ألف مشترك، تم خلال الفترة من يوليو 2014 حتى يونيو 2021 تنفيذ أعمال توسع وإحلال لتطوير البنية التحتية لشبكات الكهرباء، حيث تم تنفيذ عدة خطط ومشروعات شملت توسعات وعمليات إحلال وتجديد فى شبكة التوزيع بالمحافظة بإجمالي استثمارات تصل إلى حوالى 412 مليون جنيه خلال الفترة تم من خلالها أعمال توسعية بإنشاء عدد لوحة توزيع جهد متوسط وتنفيذ 177.3 كم خطوط هوائية جهد متوسط وتنفيذ 140 كم كابلات جهد متوسط وتوسع فى شبكة الجهد المنخفض بتنفيذ 275 كم خطوط وكابلات جهد منخفض بالإضافة إلى 100 محول جديد.

وإحلال بشبكة الجهد المتوسط بتنفيذ 115 كم خطوط وكابلات جهد متوسط وإحلال شبكة الجهد المنخفض بتنفيذ 558 كم خطوط وكابلات جهد منخفض وإحلال (2) لوحة توزيع جهد متوسط بالإضافة إلى تنفيذ سلسلة إحلال محولات شملت 665 محول.



وفي إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بتنفيذ المشروعات المخططة في مبادرة "حياة كريمة"، تم إدراج 65 قرية بمركزى ببا وناصر بالمرحلة الأولى من المبادرة.



وحول المشروعات القومية والمشروعات المنفذة للغير فقد قامت الشركة بدراسة وتنفيذ التغذية الكهربية للمشروعات القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والمصانع والري وغيره بالمحافظة، والتي تسهم في تنمية المجتمع وتحقيق حياه أفضل للمواطن، وبلغت قيمة ما تم تنفيذه من المشروعات المنفذة للغير بمحافظة بنى سويف خلال الفترة حوالى 1.18 مليار جنيه، فعلى سبيل المثال لا الحصر توصيل التغذية الكهربائية لحوالى 350 عمارة سكنية تابع للإسكان الاجتماعى وتوصيل التغذيه الكهربائية لـ (14) محطة صرف صحى بالمحافظة بالإضافة إلى توصيل التغذية الكهربائية لمستشفى اهناسيا.



وكان لهذه الأعمال مردود على المواطن حيث تم تحسين مستوي الخدمة المقدمة للعملاء، وضمان استمرارية التغذية بأعلى جودة مع تقليل عدد وفترات الأعطال.



وفيما يتعلق بمجال خدمة العملاء فقد تم الالتزام ببرنامج القراءة الموحد وتصوير قراءة العداد لتحقيق مبدأ الشفافية وضمانة كافة حقوق المواطن لمراقبة استهلاكه والقضاء تماماً على الشكوى من عشوائية القراءة و تجهيز جميع مراكز خدمة العملاء بأحدث الأجهزة وتفعيل المنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء.



وتسعى الشركة جاهدة لتحقيق رضا العميل من خلال فتح بحث شكاوى المواطنين واستفساراتهم والرد عليها.



وفى هذا الإطار أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، رفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية، وشدد علي أهمية استقرار التغذية الكهربائية وإصلاح كل الأعطال الطارئة في جميع المناطق.



وأكد شاكر، ضرورة الاهتمام برفع مستوى الأداء فى القطاعات والإدارات المختلفة بالشركات، مشددا على الإهتمام بتفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات والتأكيد على تفعيل برنامج القراءة الموحد ، وتكثيف الجهود فى التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائى.



وفى نطاق محافظة الفيوم والتى يبلغ عدد المشتركين الحالي بها حوالى (720) ألف مشترك، تم خلال الفترة من يوليو 2014 حتى يونيو 2021 تنفيذ أعمال توسع واحلال لتطوير البنية التحتية لشبكات الكهرباء ، حيث تم تنفيذ عدة خطط ومشروعات شملت توسعات وعمليات احلال وتجديد فى شبكة التوزيع بالمحافظة بإجمالي استثمارات تصل إلى حوالى600 مليون جنيه

وشملت اعمال توسعيه بإنشاء (7) لوحات توزيع وتنفيذ 153 كم خطوط هوائية جهد متوسط وتنفيذ 445 كم كابلات جهد متوسط وتوسع فى شبكة الجهد المنخفض بتنفيذ 315 كم خطوط وكابلات جهد منخفض بالإضافة الى 108 محول جديد ، كما تنفيذ اعمال إحلال وتجديد وذلك بإحلال بشبكة الجهد المتوسط بتنفيذ 80 كم خطوط وكابلات جهد متوسط واحلال شبكة الجهد المنخفض بتنفيذ 700 كم خطوط وكابلات جهد منخفض بالإضافة الى تنفيذ سلسله إحلال محولات شملت 1003 محول .

وفي إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بتنفيذ المشروعات المخططة في مبادرة "حياة كريمة" والتي أطلقها للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وزيادة معدلات التنمية في القرى الأكثر احتياجاً بمحافظة الفيوم حيث تم ادراج (53) قرية بمركزى اطسا ويوسف الصديق بالمرحلة الأولى من المبادرة.

وحول المشروعات القومية والمشروعات المنفذة للغير فقد قامت الشركة بدراسة وتنفيذ التغذية الكهربية للمشروعات القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والمصانع والري وغيره بالمحافظة ، والتي تسهم في تنمية المجتمع وتحقيق حياه أفضل للمواطن ، وبلغت قيمة ما تم تنفيذه من المشروعات المنفذة للغير بمحافظة الفيوم خلال الفترة حوالى ( 960 ) مليون جنيه فعلى سبيل المثال لا الحصر توصيل التغذية الكهربائية لعدد حوالى (260 ) عماره سكنيه تابع للإسكان الاجتماعي وتوصيل التغذي الكهربائية لـ (20) محطة صرف صحى بالمحافظة بالاضافه الى توصيل التغذية الكهربائية لمشروع الإنتاج الحيواني .

وكان لهذه الأعمال مردود على المواطن حيث تم تحسين مستوي الخدمة المقدمة للعملاء، وضمان استمرارية التغذية بأعلى جودة مع تقليل عدد وفترات الأعطال.

وفيما يتعلق بمجال خدمة العملاء فقد تم الالتزام ببرنامج القراءة الموحد وتصوير قراءة العداد لتحقيق مبدأ الشفافية وضمانة كافة حقوق المواطن لمراقبة استهلاكه والقضاء تماماً على الشكوى من عشوائية القراءة وتجهيز جميع مراكز خدمة العملاء بأحدث الأجهزة وتفعيل المنصة الاليكترونية لخدمات الكهرباء

و تسعى الشركة جاهدة لتحقيق رضا العميل من خلال فتح بحث شكاوى المواطنين واستفساراتهم والرد عليها.

وفى هذا الإطار أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على رفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية ،وشدد علي أهمية استقرار التغذية الكهربائية وإصلاح كل الأعطال الطارئة في جميع المناطق.

كما أكد الوزير على ضرورة الاهتمام برفع مستوى الأداء فى القطاعات والإدارات المختلفة بالشركات ، وشدد شاكر أيضاً على الاهتمام بتفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات والتأكيد على تفعيل برنامج القراءة الموحد ، وتكثيف الجهود فى التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائي.



كما شهد خلال الأسبوع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة توقيع عقد تمويل مشترك بمبلغ يصل إلى حوالى 4 مليارات جنيه مصرى بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وكل من البنك الأهلى المصرى بصفته وكيل التمويل والمرتب الرئيسى الأولى ومسوق التمويل والبنك التجارى الدولى بصفته المرتب الرئيسى الأولى ومسوق التمويل وبنك القاهرة بصفته المرتب الرئيسى الأولى ومسوق التمويل وبنك الكويت الوطنى بصفته المرتب .



يأتي ذلك للمساهمة فى تمويل جانب من التكلفة الإستثمارية لبعض مشروعات المقترض المتمثلة فى تنفيذ محطات المحولات وإجراء توسعات لبعض محطات المحولات القائمة وكذا شراء محولات جديدة والخلايا اللازمة لها وتنفيذ كابلات وخطوط لنقل الطاقة الكهربائية للجهود الفائقة والعالية على مستوى الجمهورية.



وأوضح الدكتور شاكر أن قطاع الكهرباء يعمل على تحسين وتطوير شبكتى النقل والتوزيع ، بما في ذلك محطات المحولات ذات الجهد الفائق ومراكز التحكم ، بالإضافة إلى الشبكات الذكية لتعزيز وتقوية الشبكة الكهربائية القومية من أجل استيعاب القدرات الجديدة المضافة من الطاقة المتجددة ، والحد من الفقد الكهربائى فى الشبكة وتعزيز الربط الكهربائي مع الدول المجاورة.



وأضاف أنه فيما يتعلق بتدعيم وتطوير شبكات نقل الكهرباء فقد تم تنفيذ العديد من المشروعات في مجال الخطوط الهوائية ومحطات المحولات على الجهود الفائقة والعالية على مستوى الجمهورية حيث تم زيادة أطوال الشبكات جهد 500 ك.ف ما يقرب من 1,5 ضعف ما كانت عليه عام 2014، كما تم زيادة سعات محطات المحولات جهد 500 ك.ف زيادة قدرها 4 أضعاف عن وضع الشبكة عام 2014 على ذات الجهد، بالإضافة إلى ما تم إضافته من أطوال خطوط وسعات محطات محولات على باقى الجهود سواء أكان إنشاء مشروعات جديدة أو توسيع مشروعات قائمة.



واشار إلى الأهمية التى يوليها القطاع لمشروعات الربط الكهربائي حيث أن مصر تشارك مصر بفاعلية في جميع مشروعات الربط الكهربائي الإقليمية حيث ترتبط مصر كهربائياً مع دول الجوار شرقاً وغرباً مع كل من الأردن وليبيا وتم الانتهاء من المرحلة الأولى من الربط مع السودان .



كما يتم حالياً المضي قدماً في استكمال مشروع الربط الكهربائي المشترك بين مصر والسعودية كما يتم دراسة الربط الكهربائى جنوباً في اتجاه القارة الإفريقية للاستفادة من الإمكانيات الهائلة للطاقة المائية في أفريقيا.



كما أكد على الاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لمشروعات الربط الكهربائى مع قبرص واليونان حتى تصبح مصر مركز إقليمى لتبادل الطاقة مع أوروبا والدول العربية والأفريقية.



وتأتى مثل هذه الأعمال تأكيداً لتوجيهات رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى لتدعيم الشبكة الكهربائية بمحافظات مصر المختلفة ، وفي إطار الجهود الضخمة التي يبذلها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتطوير شبكات نقل الكهرباء بمحافظات مصر المختلفة ضمن خطة رفع جودة التغذية الكهربائية المقدمة على مستوى الجمهورية وذلك مع إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد في إطار الإجراءات العامة التى تقوم بها أجهزة الدولة والحكومة المصرية للحفاظ على سلامة العاملين بما لا يؤثر على حسن سير العمل وجودته مع التشديد على الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة لتحقيق النمو المستدام.