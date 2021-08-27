ضبط 23 ألف جرعة تحصين وعبوات دواء بيطري منتهي الصلاحية بـ الشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على عيادات ومراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية لضبط سوق الأدوية البيطرية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وزيادة إنتاجية الثروة الحيوانية .

وأكد اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري أن المديرية بالإشتراك مع مباحث التموين وبالتنسيق مع الرقابة الإدارية قامت بتنفيذ حملة تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية وسيارات توزيع الأدوية بمركز الزقازيق.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن الحملة قامت بالمرور على 3 معارض أدوية بيطرية وأسفرت عن تحرير محضرين مخالفة وضـبط 1078 عبوة لـ 34 صنف دواء بيطري مخالف (مجهول المصدر - منتهي الصلاحية ) و 23 ألف و 514 جرعة ( 36 عبوة ) تحصين دواجن منتهية الصلاحية، وتم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات والتحفظ على الأدوية المخالفة على ذمة القضايا.