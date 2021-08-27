هندسة المنصورة تشارك في مبادرة حياة كريمة بشربين

قام وفد من كلية الهندسة بجامعة المنصورة يمثلها الدكتور محمد عبد العظيم عميد الكلية والدكتور محمد عطية نائب مدير مركز الدراسات والاستشارات و رؤساء الفرق المشكلة للعمل بالمشروع الدكتور أيمن الطهراني والدكتور علاء رشاد و الدكتور محمد غنام و الدكتور وليد المتولي والمهندس شريف حلمي والمهندس فتحي محمد بعقد اجتماع متابعة أعمال بالمقر الإداري للمشروع بمركز شربين.

جاء ذلك بحضور مقدم محمد سيد و مقدم محمد زاهر ومقدم ممدوح عبيد ممثلين الشعبة الهندسية بالجيش الثانى وحضور ممثلين عن جميع الشركات المسؤولة عن التنفيذ وذلك لمتابعة أعمال الكباري والري بمركز شربين و٢٦ قرية التابعة لها٠

كما يأتى ذلك في إطار مشاركة كلية الهندسة جامعة المنصورة في مبادرة حياة كريمة وتنفيذا لتوجيهات الدكتور اشرف عبد الباسط رئيس الجامعة بضرورة المساهمة بشكل كامل في المبادرة الرئاسية حياة كريمة.



ومن جانبه أكد الدكتور محمد عبد العظيم عميد كلية الهندسة على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني للمشروع وتنفيذ كافة الأعمال تحت الإشراف الكامل من كلية الهندسة.

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