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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غلق وتشميع 3 مراكز للدروس الخصوصية بالشرقية

صدى البلد

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات على مراكز الدروس الخصوصية لمراجعه تراخيصها والتأكد من إلتزامها بتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير أصحابها.

وأكد المحافظ انه تستمر الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع شرطة المرافق في شن حملاتها المفاجئة على مراكز الدروس الخصوصية التي تمارس النشاط بدون تراخيص قانونية فضلاً عن مخالفة الإجراءات الإحترازية ووجود أعداد كبيرة من الطلاب غير ملتزمين بإرتداء الكمامة الواقية لتقليل فرصه الإصابة بفيروس كورونا واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

ضبط ورفع 235 حالة إشغال بكفر العزازي في الشرقية

وأشار محافظ الشرقية الي انه في هذا الإطار، تمكنت رئاسة مركز ومدينة الحسينية من غلق وتشميع ٣ مراكز للدروس الخصوصيه بالمدينة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال القائمين عليها.

 

وعلي جانب أخر فقد كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن و الأحياء بإستمرار الحملات اليومية لإيقاف محاولات البناء بدون ترخيص ورفع الإشغالات المخالفة لإيجاد السيولة المرورية بالشوارع وتطبيق القانون على غير الملتزمين دون تهاون

 

وأكد المحافظ انه شنت رئاسة مركز ومدينة أبوحماد حملة لرفع الإشغالات بالعديد من المناطق لردع المخالفين والمتعديين على الطريق العام وفتح الطريق أمام عبور المارة وحركة السيارات، وأسفرت الحملة عن ضبط ورفع  ٢٣٥ حاله إشغال وتحرير ١٠ محاضر بنطاق الوحده المحليه بكفر العزازي، والتي شملت منطقه الصينيه والطريق الدولي.

 

كما قامت رئاسة رئيس حى أول الزقازيق بالإشتراك مع شرطة المرافق بحملة لرفع الإشغالات من شارع البوسطه وشارع مولد النبي والحلقة وكوبرى ابو عميره وشارع الجلاء وشارع نعيم وشارع المكتبات وميدان المنتزه  من أجل تحقيق الإنضباط ورفع الإشغالات مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

وقامت رئاسة مركز ومدينة فاقوس بأعمال رفع وإزالة عدد من الإعلانات المخالفة بشوارع المدينة ( المنشية ) حيث تم رفع ( 15 ) اعلان مخالف لقانون الإعلانات، بالإضافة لإزالة الملصقات الدعائية الورقية من على الجدران والأعمدة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

كما قامت رئاسة  مركز ومدينة ديرب نجم بإيقاف أعمال بناء بدون ترخيص بناحية أبو مرة التابعة للوحدة المحلية بقرموط صهبرة على مساحة ( ١٧٥م ) بدون ترخيص على وتم ضبط المخالف وعرضه على النيابة العسكرية.

الشرقية ضبط تحرير مخالفة كورونا محافظ الشرقية الإجراءات الاحترازية

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