عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بكالوريوس تربية

أشهر بائعة بالوظة بالجمالية: أسعى لتخليد التراث وورثت المهنة أباً عن جد.. فيديو

صدى البلد

يشتهر حي الجمالية دائما بتخليد التراث فهي منطقة أثرية تهتم بكل ما هو قديم من العصور السابقة، رصدت عدسة موقع"صدي البلد" إيمان حسن صاحبة محل البالوظة الشهير بالمنطقة عمرها 34 عاماً متزوجة ولديها ولدان في مراحل عمرهم الأولي .

ورثت تلك المهنة أباً عن جدً، يعد جدها من معلمين القرن الماضي بالجمالية، أول من أدخل البالوظة علي الحي بأكمله، ومن هنا أشتهرت بها العائلة، قالت إيمان لـ "موقع صدى البلد" إن البالوظة تعتبر أكلة شهيرة من العصر الفاطمي .

كان يصنعها الفاطمين من اللبن والنشا والسكر والماء فكانت بالنسبة لهم أكلة دسمة ذات فوائد عديدة، ومع إنتهاء العصر الفاطمي الذي له أثر في حي الجمالية اندثرت تلك الأكلة الشهيرة، ولكن أحياها والدها مرة أخر ولكن ببلوغة السن وإمتلاك المرض منه أغلق المحل.

فقررت إيمان أن تعود تلك الأكلة التي قد لا يعرفها الجيل الحالي إلا أصحاب العمر أصدقاء والدها بالمنطقة، فقد شجعها والدها بشكل كبير علي تلك الخطوة التي تعد إيحاءً له ولاسمه، في بداية الأمر واجهت إيمان صعوبات في نشر تلك الأكلة بين الناس.

ولكن بعد محاولتها في تطويرها وإضافة الأطعم والنكهات المختلفة لها وتجربة الأقارب لها عاد إنتشار تلك الأكلة بين الناس وعاد يعمل المحل بشكل جيد، كما يأتي لها السواح في المنطقة لتجربتة تلك الأكلة ومعرفة مكونتها ، لم تعمل إيمان بشهادتها من كلية التربية .

وذلك حباَ في إحياء التراث حباً في والدها وحباً في تلك الأكلة التي عاشت عمرها تأكل منها، حبها أبناءها وأصدقائهم وأصبحت الأكلة المفضلة لهم، ونصحت الفتيات بأن يبدأن مشروعاتهن بالصبر والدعاء وتقبل الرأي والرأي الآخر وأن يواجهن مشاكلن بالابتسامة.

بالوظة حي الجمالية بائعة البالوظة

ترشيحاتنا

محدش هياخدها مني.. عجوز أوسيم رفض الاعتراف بوفاة زوجته واحتفظ بجثتها 4 أيام

لحل أزمة انقطاع الكهرباء.. وفد لبناني يزور مصر وسوريا والأردن قريبا

رسميا .. سموحة يعلن انتقال حسام حسن إلى الأهلي

وزير الزراعة والمحافظ يتفقدان مركز الأقصر للابتكار بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي

بعد قرعة دورى أبطال أوروبا .. ميسي يرعب مانشستر سيتي

في استجابة فورية.. الداخلية تهدي مواطنا كرسيا متحركا بالغربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصرع 3 شباب سقطوا أسفل عجلات قطار بمحطة بركة السبع في المنوفية

عقب أنباء انضمام حسام حسن للأهلى.. رسالة غامضة من فرج عامر لـ الخطيب

مصممة تتهزأ.. تعليق مثير من زوجة أحمد سعد الجديدة

شديد الحرارة ورطوبة عالية.. طقس الـ48 ساعة القادمة بالقاهرة والمحافظات

كنا قريبون من الاتفاق مع الزمالك.. فرج عامر يكشف تفاصيل انتقال حسام حسن لـ الأهلي

أساب ظهور كلمة "Lou bott" على شاشة عداد الكهرباء مسبوق الدفع

غلط غلطة.. شوبير يكشف حقيقة تمرد الشناوي للانتقال إلى الدوري السعودي

أول ظهور لبيرسي تاو بقميص النادي الأهلي .. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد زيارة مهمة لروسيا.. فيديو وصور

بايدن يتلقى تقريرًا سريًا عن لغز منشأ كورونا.. تفاصيل خطيرة لما قالته المخابرات

صور جديدة من العرض الخاص لفيلم 200 جنيه

فوز الزمالك بالدوري حاضرا في حفل الفنان هاني شاكر.. صور

فيديو

فيديو جراف.. ما هي سلالة إبسيلون الخطيرة

فيديو جراف.. نار يا حبيبي نار.. 4 صفقات جديدة في الأهلي وأبرز الراحلين

فيديو جراف| قبل بدء الدراسة.. ربط الحضور بنسبة تطعيم المعلمين والطلاب

فيديوجراف.. كان قلبها حاسس وفرحانة.. وفاة البلوجر أشكيناز هانم السبكي 

المزيد

ساحة رأي

أمجد عامر يكتب: «الوعي» طريق الجمهورية الجديدة

خالد عامر يكتب: أفغانستان الآن !

أحمد شيخو يكتتب: مسار أستانة.. للتغيير الديموغرافي في سوريا

الحسين عمر النجمى يكتب: الصعيد يا ريس

نهى حمدى تكتب: الجامب سوت

ليلى موسي تكتب: السيناريو السوري.. خبايا استثمار أردوغان لأزمة اللاجئين الأفغان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرازق توفيق يكتب: التجربة المصرية.. والعراق الجديد

د.احمد فخرى

العجز المكتسب والنظرة السلبية للحياة

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هزاره وحشد الشيعى

محمد أرسلان

صندوق باندورا أفغانستان

شريف سمير

«فرسان» الأوليمبياد!

نسرين حجاج

200 جنيه

أحمد فرغلى رضوان

«200 جنيه» تكشف طبقات المجتمع

مجدي أبوزيد

عدالة «الڤار» منحت الدورى للفارس الأبيض

اﻟﻤﺰﻳﺪ