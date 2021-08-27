أشهر بائعة بالوظة بالجمالية: أسعى لتخليد التراث وورثت المهنة أباً عن جد.. فيديو

بكالوريوس تربية

يشتهر حي الجمالية دائما بتخليد التراث فهي منطقة أثرية تهتم بكل ما هو قديم من العصور السابقة، رصدت عدسة موقع"صدي البلد" إيمان حسن صاحبة محل البالوظة الشهير بالمنطقة عمرها 34 عاماً متزوجة ولديها ولدان في مراحل عمرهم الأولي .

ورثت تلك المهنة أباً عن جدً، يعد جدها من معلمين القرن الماضي بالجمالية، أول من أدخل البالوظة علي الحي بأكمله، ومن هنا أشتهرت بها العائلة، قالت إيمان لـ "موقع صدى البلد" إن البالوظة تعتبر أكلة شهيرة من العصر الفاطمي .

كان يصنعها الفاطمين من اللبن والنشا والسكر والماء فكانت بالنسبة لهم أكلة دسمة ذات فوائد عديدة، ومع إنتهاء العصر الفاطمي الذي له أثر في حي الجمالية اندثرت تلك الأكلة الشهيرة، ولكن أحياها والدها مرة أخر ولكن ببلوغة السن وإمتلاك المرض منه أغلق المحل.

فقررت إيمان أن تعود تلك الأكلة التي قد لا يعرفها الجيل الحالي إلا أصحاب العمر أصدقاء والدها بالمنطقة، فقد شجعها والدها بشكل كبير علي تلك الخطوة التي تعد إيحاءً له ولاسمه، في بداية الأمر واجهت إيمان صعوبات في نشر تلك الأكلة بين الناس.

ولكن بعد محاولتها في تطويرها وإضافة الأطعم والنكهات المختلفة لها وتجربة الأقارب لها عاد إنتشار تلك الأكلة بين الناس وعاد يعمل المحل بشكل جيد، كما يأتي لها السواح في المنطقة لتجربتة تلك الأكلة ومعرفة مكونتها ، لم تعمل إيمان بشهادتها من كلية التربية .

وذلك حباَ في إحياء التراث حباً في والدها وحباً في تلك الأكلة التي عاشت عمرها تأكل منها، حبها أبناءها وأصدقائهم وأصبحت الأكلة المفضلة لهم، ونصحت الفتيات بأن يبدأن مشروعاتهن بالصبر والدعاء وتقبل الرأي والرأي الآخر وأن يواجهن مشاكلن بالابتسامة.