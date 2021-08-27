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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحصين وذبح 50 ألف رأس ماشية و ضبط 15 طن لحوم فاسدة بالجيزة

لحوم غير صالحة
لحوم غير صالحة

تمكنت مديرية الطب البيطري بالجيزة، من تحصين 27570 رأس ماشية ضد مرضي حمي الوادي المتصدع والحمى و3145 رأس ماشية ضد مرض جدري الأغنام والجلد العقدي.

 

كما شهدت مجازر المحافظة ذبح 23632 رأس ماشية داخل المجازر الحكومية التابع للمحافظة خلال الشهر الجارى.

من ناحية أخرى تمكنت محافظة الجيزة، بالاشتراك مع مديرية الطب البيطري ومباحث التموين من ضبط 15 طن لحوم ومصنعات لحوم ودواجن وهياكل دواجن ودهون حيوانية غير صالحة للإستهلاك الأدمي. 


جاء ذلك خلال الحملات التي تم تنفيذها على مدار الشهر الجارى علي مصانع وثلاجات حفظ اللحوم ومحال جزارة وبيع المجمدات والمطاعم والسوبر ماركت قبل طرحها بالأسواق للمواطنين. 


وقال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إن الحملات تأتى استكمالا للمجهودات التي تنفذها المحافظة لتحقيق الدور الرقابي للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين ومواجهة جشع بعض التجار من تحقيق مكاسب مادية على حساب سلامة المواطنين مشيراً أنه تم تحرير 41 محضرا للمنشآت المخالفة خلال الشهر الجاري واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، مؤكداً على استمرار الحملات لضبط المخالفين. 


ووجه المحافظ، مدير مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز ومباحث التموين بمواصلة الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال والمطاعم والمنشآت للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة المقدمة للمواطنين بالإضافة إلى التصدي لأي مخالفة بكل حزم في إطار إتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا والحد من انتشاره واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

الجيزة محافظ الجيزة المجازر الحكومية محافظة الجيزة الطب البيطري راس ماشية مباحث التموين لحوم ودواجن

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