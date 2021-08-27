برلمانية: عملية إجلاء المصريين من أفغانستان تؤكد قدرة وخبرة صقور المخابرات العامة

قالت النائبة غادة عجمى عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن صقور مصر استطاعت إجلاء الجالية المصرية بأفغانستان، بطائرة عسكرية مصرية، من خلا توجيهات قيادة وتعليمات حكيمة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، وهذا يدل على قدرة وخبرة صقور المخابرات العامة.

ووجهت البرلمانية فى تصريح لها ،اليوم، التحية والتقدير لصقور وأولاد مصر ، الذين قاموا بالتنسيق مع سفير أفغانستان، بإجلاء المصريين من أفغانستان بعزة وكرامة، وهذا يؤكد على قوة مصر وتواجدها القوى على كافة المناحى العالمية.

وأكدت عضو لجنة العلاقات الخارجية، أن إجلاء الجالية المصرية قبل أيام من ضرب مطار كابل، يدل على يقظة رجال مصر فى كل وقت وكل مكان، وعلى كل محاور الساحة العالمية ، خاصة أن عملية الإجلاء تمت بسرعة وبمهارة يدل على أن صقور مصر لا تنام.

واختتمت عجمى تصريحها، بأن مصر كانت وستظل ام الدنيا، وتحية وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى وكل من يعمل فى خدمة مصر والمصريين.