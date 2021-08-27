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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد قرعة دورى أبطال أوروبا .. ميسي يرعب مانشستر سيتي

ميسي - نيمار
ميسي - نيمار

أسفرت قرعة دوري أبطال أوروبا عن وقوع فريق مانشستر سيتي رفقة باريس سان جيرمان في مجموعة واحدة بالبطولة القارية . 

وضمت المجموعة الأولي بعد إجراء قرعة دوري ابطال اوروبا كلا من مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان ولايبزيج الالمانى وكلوب بروج 

سقوط مانشستر سيتي أمام باريس سان جيرمان أقلق الجماهير خصوصا وأن الفريق الانجليزي رفض منذ أيام قليلة ضم ليونيل ميسي قائد برشلونة .

سبب رفض مانشستر سيتي ضم ميسي 

تفاجئ مانشستر سيتي برحيل ميسي عن صفوف برشلونة مثلما أعلن بيب جوارديولا المدير الفني في مؤتمر صحفي . 

وحسب تصريحات جوارديولا فإن مانشستر سيتي صرف 100 مليون جنيه استرليني علي التعاقد مع جاك جيريليتش .

أرقام مرعبه لـ ميسي أمام مانشستر سيتي 

يعد ميسي أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في شباك فريق مانشستر سيتي تاريخيا وفق شبكة أوبتا المتخصصه بالارقام .

وسجل ليونيل ميسي في شباك مانشستر سيتي 6 أهداف قبل مباراتي بطولة دوري أبطال أوروبا بعد إنتقاله الي باريس سان جيرمان من المرجح أن تربح كفة القائد الارجنتيني وسط كتيبة قوية من اللاعبين .

كما يرغب باريس سان جيرمان للثأر من الهزيمة القاسية التى تعرض لها أمام مانشستر سيتي الموسم الماضي في دورى أبطال أوروبا بدور نصف النهائي .

إنضمام ميسي لـ باريس سان جيرمان صنع من العملاق الفرنسي وحش ينتظر لحظة إنطلاق مسابقة دورى أبطال أوروبا ليحققها بعدما فشل علي مدار السنوات الماضية . 

ميسي أكمل بشكل رسمي فريق الاحلام بـ باريس سان جيرمان بجاور كلا من مبابي ونيمار ودي ماريا وراموس وفينالدوم ودوناروما وأشرف حكيمي ورودريجز والكانتارا وإيكاردي 

ميسي مانشستر سيتي قرعة بطولة دورى أبطال أوروبا دوري ابطال أوروبا باريس سان جيرمان

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