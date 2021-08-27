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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أم شهاب من كلية التجارة لبيع الكبدة: بربي عيالي الأربعة اليتامى.. فيديو

صدى البلد

نماذج متعددة للزوجة المصرية الأصيلة التي تحملت المسؤلية من أجل أبنائها بعد وفاة زوجها، رصدت عدسة "صدى البلد" قصة "أم شهاب" صاحبة أشهر محل كبدة في منطقة الرويعي بالعتبة، التي توفي زوجها منذ عشرين عام عمرها 43 عاماً لديها 4 أبناء أحاهم محام والأخري بكلية تربية لغة إنجليزية.

تعلمت تلك المهنة من زوجها قبل أن يتوفي، فبينهما قصة حب ملهمة جعلتها لا تتركه حتي في عمله، فقبل أن يتوفي علمها كل ما يخص تلك المنهة كبرا سوياً وصنعا اسما للمحل وأصبحا أشهر بائعين الطعام بالمنطقة وأشتهرت قصة كفاحهما وحبهما معاً.

ظلت تعمل بالمحل بعد وفاة زوجها بمساعدة أبناءها الأولاد الذين تحملوا المسؤلية من صغرهم، كما أنها اتخذت قرارا بتعيين الشباب فقط للعمل في المحل لمساعدتهم كضمن أبناءها للقضاء علي البطالة في البلد، ومن أهم شعارتها "لو مش معاك فلوس تعالي كل محلي مفتوحلك".

عانت كثيراً في بداية الأمر دون زوجها فتعامل السيدات في الشارع يعد من أصعب الأمور التي تواجههن، لكنها وجدت في طريقها العديد من رجال المنطقة الذين اهتموا بمساعدتها ومساندتها في بداية الأمر حباً في زوجها، وتقديرا لمجهودها.

لا يتوقف الأمر عن كونها تدير المكان لكنها تعمل أيضاً بيدها في وسط طاقم العمل، كما أن الزبائن تحبها بسبب استقبالها البشوش لهم، داعية الله أن يسدد ديونها التي تراكمت عليها بسبب تعليم أبنائها وبسبب محاولتها أن تعيشهم في مستوي مناسب دون الشعور بالنقص.

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