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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اللقب رقم 13.. زوجات نجوم الزمالك يحضرن الاحتفال بدرع الدوري

الزمالك
الزمالك

تشهد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ضد البنك الأهلي المقرر خوضها اليوم على ملعب بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدوري المصري هذا الموسم، حضور زوجات لاعبي الزمالك احتفالا بحصد الفريق للقب الدوري هذا الموسم.

وكان الزمالك ضمن التتويج بلقب الدوري هذا الموسم بعد فوزه على الإنتاج الحربي الجولة الماضية بهدفين دون رد ليتصدر جدول ترتيب البطولة بفارق ست نقاط عن الأهلي صاحب الوصافة.

ومن المنتظر أن تشهد مباراة اليوم حضور زوجات اللاعبين حيث تم الاتفاق على ارتدائهن قمصان خاصة بالتتويج احتفالا بحصد الزمالك لدرع الدوري رقم 13 في تاريخه.

ومن المنتظر أن يتسلم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك درع الدوري عقب مباراة اليوم ضد البنك الأهلي في الدوري هذا الموسم.

وقاد باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك الأبيض لحصد اللقب المحلي لأول مرة منذ عام 2015 وللمرة الثالثة عشر في تاريخ النادي.

الزمالك الدوري زوجات لاعبي الزمالك

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