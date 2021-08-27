شاهد... حرائق كبيرة شمال شرق كاليفورنيا

أذاعت فضائية يورونيوز عربية، لقطات يظهر من خلالها تزايد القلق في منطقة سييرا نيفاد ا الجنوبية بشرق كاليفورنيا.

وذلك بعد انتشار الحرائق بالقرب من بحيرة إيزابيل ، وهي وجهة شهيرة لصيد الأسماك وركوب القوارب.

أوامر بإجلاء حوالي 10 مجمعات

وصدرت أوامر بإجلاء حوالي 10 مجمعات، وأدى الحريق إلى انتشار السواد على امتداد 32 ميلا مربعا (83 كيلومترا مربعا) منذ 18 أغسطس.

وهذا الحريق هو الأكبر من بين العديد من حرائق الغابات التي اشتعلت في أجزاء من الولايات الغربية بالولايات المتحدة، حيث تسبب الجفاف وموجة الحرارة الأخيرة التي سجلت أرقامًا قياسية في جعل الأخشاب قابلة للاشتعال بدرجة كبيرة.



وفي وقت سابق من الأسبوع، اشتعلت ألسنة اللهب على طول ممر كهرباء عالي الجهد يربط شبكة كهرباء ولاية أوريجون بإمدادات الطاقة المتضررة في كاليفورنيا، مما دفع الهيئة التي تدير شبكة كهرباء كاليفورنيا إلى إصدار تنبيهات. ولكن مع دخول أسوأ موجة الحر، تم سحب التنبيهات.