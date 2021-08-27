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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

ليست وهمية.. 8 نجوم حصلوا على الدكتوراة الفخرية من جامعات مرموقة

الدكتوراه الفخرية
الدكتوراه الفخرية

أثار الفنان محمد رمضان الجدل بإعلانه الحصول علي الدكتوراه الفخرية في التمثيل والأداء الغنائي في أحد المراكز الثقافية في لبنان.

أكدت لجنة مهرجان أفضل، الجهة المانحة الدكتوراه الفخرية للفنان محمد رمضان، أن المهرجان أقيم برعاية وزارة الثقافة اللبنانية، بحضور مدير عام وزارة الثقافة، ومستشار الوزير ميشال معيكي، ممثلا شخصيا عن الوزير عباس مرتضى، مؤكدة منح «رمضان» الشهادة المذكورة.  

وأصدرت إدارة مهرجان أفضل الدولية، بيانا رسميا قبل قليل، توضح خلاله اللغط الذي أثير أمس، إثر إعلان محمد رمضان، منحه الدكتوراه الفخرية في لبنان.

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شهادة وهمية

كذبت السفارة الألمانية في القاهرة، مساء الخميس، الفنان محمد رمضان، عقب تصريحه بأنه حصل على شهادة الدكتوراة الفخرية من المركز الثقافي الألماني في لبنان.

وقالت السفارة الألمانية في القاهرة تعليقا على الأمر: "ليست كل المؤسسات التي تستخدم كلمة ألمانيا تابعة للحكومة الألمانية، لا علاقة بين الحكومة الألمانية وما يسمى بالمركز الثقافي الألماني بلبنان".

وأضافت: "إذا أردتم الحصول على أخبار ومعلومات موثقة حول ألمانيا وسياساتها الخارجية ومراكزها الثقافية الرسمية، قوموا بمتابعتنا".

فنانين سابقين

وكان 8 نجوم مصريين عمالقة قد حصلوا على  الدكتوراه الفخرية من جامعات مرموقة، لمعرفة مزيد من التفاصيل عن هولاء النجوم شاهد الفيديو جراف التالي.

محمد رمضان مهرجان أفضل وزارة الثقافة اللبنانية السفارة الألمانية ومستشار الوزير ميشال معيكي

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