بطولة بدوي.. قصة صباح السيناوي الذي أنقذته اللغة اليوغسلافية من الموت على أيدى الإسرائليين

بدوي مصطفي بدوي الشهير بصباح بدوي ٩٢ عاما من أبناء مدينة العريش شمال سيناء ..كان له دور وطني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي لسيناء .. فهو يجيد ٣ لغات بطلاقة من بينها اللغة اليوغسلافية ، والتي كانت سببا في افلاته من الموت علي يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.

تحدث فخوراً بمصريته وجهاده ضد العدو الاسرائيلي أثناء حرب الاستنزاف .. حيث كان يقوم بارسال كافة المعلومات عن العدو المحتل إلى المخابرات المصرية من خلال مراقبته لتحركات العدو الاسرائيلي أثناء احتلاله لأراضي سيناء ،و كان يعمل في كشك لبيع البقالة بجوار مسجد محطة القطار بالعريش .



وقد تعرض لمحاولة اغتيال من قائد المحطة اليهودي لوجوده في أماكن يمنع فيها تواجد العرب ومحاولته الاختباء ، للحصول على معلومات بخصوص تحركات العدو ، ولم ينقذه من الموت إلا ظابطه يوغسلافية، تحدث معها ليقنعها بأنه مواطن من أصول يوغسلافية.. حيث أنه يجيد اللغة اليوغسلافية بطلاقة ، كما استطاع أن يأخذ منها معلومات مهمة عن العدد والعتاد الاسرائيلي كي يرسلها الي الجانب المصري .

مما من الموت

وقد نجا من الموت للمرة الثانية حينما توجه عساف ياجوري قائد الجيش الاسرائيلي مع قواته لزيارة خط بارليف ، حيث توجهوا إلى احد المطاعم بالعريش لتناول الطعام ، وترك أحد الجنود خريطة قوات خط بارليف في ڤاترينة الكشك الذي يعمل به المجاهد صباح بدوي ، لتسقط وتقع في يده ليقوم بعد مغادرتهم بطي ودفن الخريطة في الأرض ثم ذهب لمنزله ليخفيها .

بعد نصف ساعة جاءت اشارة بالقاء القبض على كل من كان يتواجد في محيط وجود القوات الاسرائيلية بدائرة المطعم ، وتم تفتيش الكشك والتعامل معهم بعنف حتى منتصف الليل حتى قام المرحوم نبيه البيك ،رئيس البلدية وقتها ، باخراجهم من محبسهم حيث لم يجدوا شئ معهم .. وبعدها تم تسليم الخريطة للقوات المصرية .



وقد زامله في الجهاد الرحمة صالح محمد بدوي ، الذي كان يرسل عن طريقه المعلومات الي الجانب المصري الي تم إلقاء القبض عليه من القوات الاسرائيلية، وقتها قامت زوجته بحرق جميع الاوراق ، عندما توجهت قوات المحتل الي منزله لم تعثر على شئ ليتم الافراج عن الحاج صالح بدوي .

الحاج المجاهد بدوي مصطفى بدوي الشهير بالحاج صباح بدوي ، لم يسع إلى شهرة أو سمعة بل كان يترجل ماشيا لأنه يعشق رياضة المشي رغم عمره التسعيني كما أن هذا الرجل يجيد ثلاث لغات أجنبية ، حيث تذخر ذاكرته بقصص الفداء والتضحية .