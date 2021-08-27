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إلهام أبو الفتح
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

خطة بديلة | البدرى يستعد لغياب صلاح.. والكاف يطالب الإنجليز بالمساواة مع «اليورو»

صلاح
صلاح

أعلن الكابتن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الأول، عن قائمة اللاعبين الذين يستعدون لخوض مباراتي «أنجولا والجابون» ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم بقطر.

 

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الوطني، مباراتي أنجولا والجابون يومي 1 و5 سبتمبر المقبل ضمن منافسات الجولة الأولى والثانية من تصفيات المونديال، على أن ينطلق معسكر الفريق غد السبت 28 أغسطس الحالي.

حسام البدري

وضمت قائمة المنتخب الوطني 27 لاعبًا، بينهم محمد صلاح لاعب ليفربول ومحمد النني لاعب ارسنال، ـ تحسبًا لنجاح مساعي ضمهما للمعسكر-، بعد إصدار رابطة الدوري الإنجليزي، بيانًا رسميًا، برفض سفر لاعبي البريميرليج إلى دول القائمة الحمراء خلال فترة التوقف الدولي «ومن بينهم مصر».

تشكيل مناقض لتصريحات البدري السابقة بشأن الأعمار

ضم تشكيل المنتخب الذي اختاره البدري، فى حراسة المرمى محمد الشناوي، الهاني سليمان، محمد أبوجبل، وفي الدفاع أكرم توفيق، باهر المحمدي، عمر جابر، أيمن أشرف، محمد عبدالشافي، أحمد أبوالفتوح، أحمد حجازي، محمود حمدي الونش، علي جبر، وفي خط الوسط طارق حامد، عمرو السولية، حمدي فتحي، حسين الشحات، أحمد سيد زيزو، مصطفي فتحي، عبدالله السعيد، محمد النني، وفي الهجوم رمضان صبحي، صلاح محسن، محمد شريف، مصطفي محمد، أحمد حسن كوكا، محمد مجدي "أفشة"، محمد صلاح.

عبدالله السعيد

وشهدت قائمة المنتخب، عودة بعض الوجوه القديمة، التي قرر المدير الفني للفراعنة سابقاً تخطيها بسبب رغبته في النزول بمعدل الأعمار، حيث ضم البدري الثنائي عبد الله السعيد صانع ألعاب بيراميدز ومحمد عبد الشافي الظهير الأيسر للزمالك «36 عام»، على الرغم من قراره السابق الذي طبقه مع وليد سليمان جناح الأهلي وأحمد فتحي مدافع بيراميدز، معللا لبعض المقربين بأن المنتخب يواجه إصابات كثيرة، إضافة إلي غموض موقف صلاح والنني بعد قرار الاتحاد الإنجليزي بمنع اللاعين من الأنضمام لمنتخبات بلادهم بسبب ظروف كورونا.

محمد صلاح
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جهاز المنتخب يضع نجم الزمالك بديلا لـ محمد صلاح أمام أنجولا والجابون

60 لاعبا دوليا محرومون من تمثيل بلادهم

وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، بالتنسيق مع مندوبي الأندية، عن رفضها السماح للاعبيها بالخروج من البلاد للمشاركة دولياً مع منتخباتهم، خاصة دول "القائمة الحمراء"، بسبب ظروف الحجر الصحي المصاحب لجائحة كورونا، وتعد مصر من بين دول القائمة الحمراء التي أعدتها بريطانيا لتتعامل مع الوافدين منها بشروط خاصة خلال جائحة كورونا، وبلغ عدد اللاعبين المحرومين من المشاركة مع منتخبات بلادهم  إلى 60 لاعبا، على رأسهم النجم العالمي المصري محمد صلاح، حيث تنص القوانين في بريطانيا على عزل القادمون من دول القائمة الحمراء في فنادق خاصة لمدة 10 أيام قبل دخولهم البلاد والانخراط بصورة طبيعية في المجتمع، وهو الأمر الذي لا يمكن تطبيقه مع اللاعبين.

النني
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صدمة لـ حسام البدري بعد خطاب ليفربول بمنع انضمام محمد صلاح لمعسكر المنتخب

الحكومة البريطانية تجهض آمال «فيفا وكاف»

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، أصدر بياناً رسمياً موجهاً إلى الحكومة البريطانية، حيث تحظى إفريقيا بنصيب كبير في دول القائمة الحمراء، ما يمنع عدد كبير من اللاعبين من المشاركة مع منتخبات بلادهم في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم، وطلب «كاف» من الحكومة البريطانية تقديم التسهيلات للاعبين والمسئولين والجماهير من أجل السفر إلى بلاد القارة السمراء في التوقف الدولي الأسبوع المقبل، لافتا في بيانه إلى إعفاء الحكومة البريطانية بالفعل وفود بعض المسئولين في الفترة الماضية خلال بطولة «يورو 2020»، مطالباً بتكرار تلك الإجراءات، مع تقديم وعود بتطبق كافة الإجراءات الاحترازية والبرتوكولات المفروضة من "فيفا" على الجميع، مثلما يحدث في كل أنحاء العالم، مشيراً إلى أنها أثبتت نجاحها في الأحداث الماضية.

 

من جانبه، خاطب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أيضا، الحكومة البريطانية من أجل السماح للاعبي دول القائمة الحمراء بالسفر، إلا أن الحكومة البريطانية ردت بقولها: إن الصحة هي الأولوية القصوى التي تتحكم في قراراتها، لذلك لا توجد أي طريقة لتخفيف القواعد للاعبي الدوري الإنجليزي، فيما يتعلق بالسفر والعودة من بلاد القائمة الحمراء.

مصطفى فتحي

خطة البدري البديلة

في ظل كافة المعطيات المطروحة، وفي ظل إحتمالية غياب محمد صلاح والنني عن المنتخب، سيغير البدري من طريقته المعتادة 4-2-3-1، لتتحول إلى 4/4/2، حيث سيعتمد على رأسي حربة، مصطفى محمد ومحمد شريف، مع الإعتماد على الشحات ورمضان صبحي في الدعم من الجانبين، أما في حالة الإبقاء على نفس خطته المعتادة، سيتم الدفع بأحد لاعبين مصطفى فتحي أو أحمد سيد زيزو للإستعانة بسرعتهما وقدرتهما على الإختراق لدعم لاعبي الهجوم، مع تواجد محمد مجدي أفشة في مركز صانع الألعاب، مع جلوس عبدالله السعيد على مقاعد البدلاء.

زيزو
البدري الكابتن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر محمد صلاح محمد النني رابطة الدورى الإنجليزي 60 لاعبا دوليا كاف فيفا

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