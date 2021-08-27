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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

المتحدة للخدمات الإعلامية تنعي الإعلامي الكبير حمدي الكنيسي

الراحل الاعلامي الكبير
الراحل الاعلامي الكبير حمدي الكنيسي

‎نعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ببالغ الحزن والأسى، الاعلامي الكبير حمدي الكنيسي، والذى وافته المنية في اليوم.

‎وتقدمت الشركة، والعاملين فى قنواتها الاعلامية وشركاتها وإصداراتها التابعة، بخالص العزاء لأسرة الراحل ، داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وكان قد رحل عن عالمنا قبل قليل الإعلامي القدير  حمدي الكنيسي عن عمر يناهز 80 عاما، وذلك بعد صراع مع المرض.

وكان حمدي الكنيسي يرقد بمستشفى المعادي العسكري، بعد أن تمكن المرض منه، إضافة إلى معاناته من كسر في مفصل الفخذ، وهو ما دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي للتدخل، ووجه بتوفير الرعاية الطبية الكاملة لرئيس الإذاعة الأسبق ونقله إلى مستشفى.

الكنيسي مدرس الإنجليزي 

ولد حمدي الكنيسي، في 19 مارس عام 1941، بقرية شبرا النملة مركز طنطا محافظة الغربية، وحصل على ليسانس الآداب قسم اللغة الإنجليزية جامعة القاهرة عام 1961، وعمل مدرسا للغة الإنجليزية بالتعليم الثانوي، قبل أن يترك مهنة التدريس ويتم تعيينه في الإذاعة المصرية في 31 أكتوبر عام 1963 «قارئ نشرة» بالبرنامج العام.

كما شارك في إنشاء «مراقبة البرامج الثقافية والخاصة» عام 1966، وتدرج في المناصب حتى وصل إلى كونه أحد أبرز مراسلي مصر الحربيين للإذاعة في أثناء حرب أكتوبر 1973، إضافة إلى تقلده عدة مناصب دولية، منها عمله خبيرًا دوليًا في الإعلام لدى اليونسكو من عام 1975 وحتى عام 1977، كما عمل مستشارًا إعلاميًا لمصر في لندن ونيودلهي من عام 1980 وحتى عام 1984.

برنامجه قالب دماغ إسرائيل

كان حمدي الكنيسي، المذيع الوحيد، الذي يقدم برنامجين خلال فترة حرب أكتوبر، وهما «صوت المعركة، ويوميات مراسل حربي»، الذي كان يبث فيهما ما كان يسجله من لقاءات مع الجنود على الجبهة، وبعد أيام من حرب أكتوبر، شكلت إسرائيل لجنة لبحث أسباب هزيمة الجيش الإسرائيلى، وكانت منبثقة منها لجنة أخرى لبحث أسباب انتشار برنامج «صوت المعركة»، بين الإسرائيليين المتحدثين بالعربية والفلسطينيين.

وعلم الرئيس الراحل محمد أنور السادات بهذه اللجنة، وهو ما أكده الإعلامى حمدي الكنيسى فى أحد حواراته الصحفية، بقوله: «اتصل السادات بوزير الإعلام في ذلك الوقت الدكتور جمال العطيفى، وقال له "عايز أعرف حمدى الكنيسى بيتكرم ولا لأ.. ده قالب دماغ إسرائيل"».

واستكمل حمدي الكنيسي : «هنا طلبنى وزير الإعلام، وقال لى إنه سيكرمني ليس لطلب الرئيس، ولكن لأني كادر سياسي هائل، وأنه سيرقيني ترقيتين، ولكني رفضت الترقية، وقلت له : "لا تخدش العلاقة بينى وبين هذا الدور الوطنى"، وطلبت أن يتم إنشاء نقابة للإعلاميين، ووعدنى ببحث الأمر، لكنه خرج فى تعديل وزارى ونسينا الموضوع».

الكنيسي وحلم نقابة الإعلاميين

ظل حلم إنشاء نقابة للإعلاميين يراود الإعلامي حمدي الكنيسي، وظل يطرق كل الأبواب من أجل تحقيق الحلم، حتى تحقق هذا الحلم عام 2016، وصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة التأسيسية برئاسته، وصار الكنيسي رئيسا للجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين، وحصل على أول عضوية بها، بسبب حالة الإنفلات والفوضى والعشوائية، التي شهدها الإعلام في الفترة السابقة، ما تطلب ضرورة التعجيل بإنشاء نقابة الإعلاميين، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للإعلام المرئي والمسموع، وفقاً للمنظومة الإعلامية التي نص عليها دستور 2014.

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الاعلامي الكبير حمدي الكنيسي حمدي الكنيسي الكنيسي كسر في مفصل الفخذ

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