عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

في يوم المرأة الإماراتية .. شاهد كيف احتفل خالد بن زايد به

الامارات
الامارات

دشن الشيخ خالد بن محمد بن زايد ، عضو المجلس التنفيذي لإمارة ابوظبي  رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي ‏بتوجيهات ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد شارع الشيخة فاطمة بنت مبارك الذي يؤدي إلى قصر البحر ويلتقي مع شارع الشيخ زايد بن سلطان.

وأطلق بن زايد  عليه اسم سموها تكريماً لجهودها في رعاية ودعم مسيرة نهضة المرأة منذ تأسيس الدولة إلى اليوم، بالتزامن مع الاحتفال بـ ‎يوم المرأة الإماراتية.

‏‎

txt

الإمارات تقدم 65 ألف جرعة من لقاح كورونا خلال 24 ساعة

txt

الإمارات للطاقة النووية تعلن بدء تشغيل المحطة الثانية في براكة

وكان محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي قد قال : نعتز بعطاء المرأة في الإمارات ونفخر بأدوارها مربية أجيال وعنصراً فاعلاً في ميادين العمل الوطني.

وأضاف : وبمناسبة يوم المرأة الإماراتية،نهنئها بما أنجزت ونالت من ثقة..فهي شريك أساسي في إنجازاتنا الوطنية خلال الخمسين عاماً الماضية، وفي كل خطوة طموحة نخطوها خلال العقود المقبلة 

الامارات محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي المرأة الإماراتية الشيخة فاطمة بنت مبارك إمارة أبوظبي

موضوعات متعلقة

نساء وأطفال.. الإمارات تعلن بدء استضافة عائلات أفغانية

الإمارات تعلق على الأحداث في العاصمة الأفغانية كابول

ترشيحاتنا

مصممة تتهزأ.. رد قوى من زوجة أحمد سعد على سمية الخشاب

فاتك موعد التطعيم بلقاح كورونا؟ مستشار الصحة: الحل موجود "فيديو"

أعلنته سفيرة واشنطن لدي بيروت.. إجراء أمريكي عاجل بشأن لبنان

توجيه عاجل من الصحة للعاملين بمنظومة التعليم بشأن فيروس كورونا|فيديو

دعاء ترك الشهوات والمعاصي.. احذر من ذنوب الخلوات

لجنة التشييد: أسعار الوحدات ترتفع بسبب قرار الـ 30% ويصعب على 50% من المطورين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اعتذار وندم.. سحب الدكتوراه الفخرية من محمد رمضان | تفاصيل

أبو العينين ناعيًا حمدي الكنيسي: من جيل الرواد وتشكلت به هوية الإذاعة المصرية

ارتفاع منسوب النيل يغمر طرق عزبة يونس بالقوصية|وتحرك عاجل من رئاسة المركز

أسباب ظهور كلمة "Lou bott" على شاشة عداد الكهرباء مسبوق الدفع

عاجل.. كريستيانو رونالدو يعود رسميًا لـ مانشستر يونايتد

سموحة خارج الأزمات .. جلسة الساحل تحسم انتقال حسام حسن للأهلي بشروط.. وموقف صادم من الزمالك |خاص

خاص| قريبا سيلعب في أوروبا.. مكتشف ميكيسوني يوضح مزايا وعيوب صفقة الأهلي الجديدة

مصدر بـ الزمالك يكشف حقيقة اعتداء جنش على كارتيرون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد زيارة مهمة لروسيا.. فيديو وصور

بايدن يتلقى تقريرًا سريًا عن لغز منشأ كورونا.. تفاصيل خطيرة لما قالته المخابرات

صور جديدة من العرض الخاص لفيلم 200 جنيه

فوز الزمالك بالدوري حاضرا في حفل الفنان هاني شاكر.. صور

فيديو

تلدغ كالأفعى.. دبابير عملاقة قاتلة تهاجم أمريكا

فيديو جراف.. ما هي سلالة إبسيلون الخطيرة

فيديو جراف.. نار يا حبيبي نار.. 4 صفقات جديدة في الأهلي وأبرز الراحلين

فيديو جراف| قبل بدء الدراسة.. ربط الحضور بنسبة تطعيم المعلمين والطلاب

المزيد

ساحة رأي

عمر عاقيل يكتب: صفقات مضروبة

سعد الفقي يكتب: هموم الصحافة الإلكترونية

أمجد عامر يكتب: «الوعي» طريق الجمهورية الجديدة

خالد عامر يكتب: أفغانستان الآن !

أحمد شيخو يكتتب: مسار أستانة.. للتغيير الديموغرافي في سوريا

الحسين عمر النجمى يكتب: الصعيد يا ريس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.عمرو الديب

نحو الواجهة الشرقية لروسيا

إبراهيم شعبان

في نهر الحياة

كريمة أبو العينين

«بارت تايم».. إيه؟ !!

د.احمد فخرى

العجز المكتسب والنظرة السلبية للحياة

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هزاره وحشد الشيعى

محمد أرسلان

صندوق باندورا أفغانستان

شريف سمير

«فرسان» الأوليمبياد!

نسرين حجاج

200 جنيه

اﻟﻤﺰﻳﺪ