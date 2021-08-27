في يوم المرأة الإماراتية .. شاهد كيف احتفل خالد بن زايد به

دشن الشيخ خالد بن محمد بن زايد ، عضو المجلس التنفيذي لإمارة ابوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي ‏بتوجيهات ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد شارع الشيخة فاطمة بنت مبارك الذي يؤدي إلى قصر البحر ويلتقي مع شارع الشيخ زايد بن سلطان.

وأطلق بن زايد عليه اسم سموها تكريماً لجهودها في رعاية ودعم مسيرة نهضة المرأة منذ تأسيس الدولة إلى اليوم، بالتزامن مع الاحتفال بـ ‎يوم المرأة الإماراتية.

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وكان محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي قد قال : نعتز بعطاء المرأة في الإمارات ونفخر بأدوارها مربية أجيال وعنصراً فاعلاً في ميادين العمل الوطني.

وأضاف : وبمناسبة يوم المرأة الإماراتية،نهنئها بما أنجزت ونالت من ثقة..فهي شريك أساسي في إنجازاتنا الوطنية خلال الخمسين عاماً الماضية، وفي كل خطوة طموحة نخطوها خلال العقود المقبلة