انطلاق منافسات بطولة سموحة الدولية للفروسية

انطلقت اليوم منافسات بطولة سموحة الدولية للفروسية والتي تقام بالنادى على مدار يومين بمشاركة 170 فارسا.

وصرح المهندس محمد فريد رئيس لجنة الفروسية بنادي سموحة بأن البطولة تعد الأولى من نوعها التي تقام بنادي سموحة منذ عام 2006 حيث تشهد مشاركة أندية المؤسسة العسكرية ، نادي الجزيرة ، نادي فروسية الجزيرة، نادي أصحاب الجياد، نادى سبورتنج، و هيئات أخرى.

وقال " فريد " إن الفترة الماضية شهدت تطوراً ملحوظاً في مركز الفروسية بنادي سموحة مشيرا إلي أن إدارة النادى دعمت وعززت البينة التحتية للمركز من خلال تجديد الملاعب وتوفير الإضاءة اللازمة وفقا للمواصفات القياسية.

وشدد على أن المهندس محمد فرج عامر يدعم قطاع الفروسية بشكل مميز حيث تم تطوير المركز في وقت قصير للغاية الي جانب دعمه لجميع العاملين في النادي بداية من الادارة الهندسية و المدير التنفيذي للنادي جميعهم دعموا وساندوا وأنهوا كافة الأعمال في زمن قياسي.

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