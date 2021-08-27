جهزوها باسم النادي|عمومية الزمالك تحتفل ببطولة الدوري بـ تورتة خاصة

حرص أعضاء الجمعية العمومية بنادي الزمالك علي تجهيز تورتة خاصة تحمل اسم نادي الزمالك احتفالا بحصول النادي علي لقب الدوري المصري.

وقام أعضاء الجمعية العمومية بنادي الزمالك بالتقاط صور مع تورتة الاحتفال وعلم النادي.

وجهزت الشركة الراعية لمسابقة الدوري الممتاز بانرات خاصة لاحتفالات الزمالك بالحصول على درع الدوري بعد لقاء البنك الأهلي المقرر له مساء يوم الجولة الأخيرة بالدوري والمقرر به باستاد بتروسبورت.

ومن المقرر أن يتسلم فريق الزمالك درع الدوري بعد مباراة اليوم أمام البنك الأهلي.

توج الزمالك بلقب الدوري المصري بعد الفوز على الانتاج الحربي في المباراة السابقة بهدفين دون رد، بعدما رفع الفريق رصيده إلى 79 نقطة.