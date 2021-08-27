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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كفر الشيخ خلال 24 ساعة| ختام دورة تأهيل الشباب لمكافحة الفساد.. وافتتاح مسجد النور بعزبة يونس

افتتاح مسجد النور
افتتاح مسجد النور في كفر الشيخ

شهدت محافظة كفر الشيخ، اليوم، العديد من الأحداث والأنشطة والفعاليات المهمة، والتي تم نشرها عبر موقع «صدى البلد» على مدار 24 ساعة.

 

افتتح اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والشيخ عطا بسيوني، وكيل مديرية الأوقاف بالمحافظة، نيابة عن الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور محمد مختار، وزير الأوقاف، مسجد النور والمجمع الإسلامي بعزبة يونس بتكلفة 5 ملايين جنيه، بالجهود الذاتية.

 

جاء ذلك بحضور عدد من الشعبيين والتنفيذيين، وأشرف عبدالونيس، عضو مجلس الشيوخ، والشيخ على حمدون، مدير إدارة أوقاف كفر الشيخ، والشيخ عبد القادر على، مدير الدعوة بالمديرية، والمستشار حسين المحلاوي، والمهندس أحمد الجوهري، نائب رئيس مدينة كفر الشيخ والدكتور رضا بدراوي، رئيس الوحدة المحلية بالحمراوي وأهالي عزبة يونس، وأهالي من أهالي قرية الحمراوي وأبو طبل.

 

قال الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، إن مسجد النور بعزبة يونس، أقيم بالجهود الذاتية على مساحة 750 متر مربع، بتكلفة أكثر من 7 ملايين جنيه، ويضم المسجد أربعة طوابق ومئذنة شاهقة بارتفاع 70 متراً، ويضم الطابق الأرضي مصلى صغير للرجال وآخر للسيدات، و20 دورة مياه للرجال و5 للسيدات، و20 مكاناً للوضوء ودارا لتحفيظ القرآن الكريم.
 

وأضاف الشيخ على حمدون مدير إدارة أوقاف شرق كفر الشيخ، يضم الطابق الثاني صحن المسجد الرئيسي، والثالث مسجد أيضا، أما الطابق الرابع سيكون مستوصف طبي، لتقديم الخدمة الطبية المتميزة لأبناء القرية والقرى المجاورة، أو أي مشروع آخر يختاره أبناء القرية.

 

وقال الشيخ عطا بسيوني، وكيل مديرية الأوقاف، خلال خطبة الجمعة، الموحدة بعنوان "الوفاء وحفظ الجميل"، إننا بحاجة ماسة إلى خلق الوفاء وحفظ الجميل، لكل مَن له علينا معروف، والحذر مِن نكران الجميل؛ فإنه خبيث في الطبع، وحمق في العقل، وأهم الأخلاق التي حث عليها ديننا الحنيف الوفاء وحفظ المعروف ورد الجميل ومقابلة الإحسان بالإحسان، والمكافأة للمعروف بمثله أو أحسن منه والدعاء لصاحبه، وللوفاء وحفظ الجميل صور ومجالات عديدة تشمل جميع فئات المجتمع، ومنها الوفاء ورد الجميل للوالدين، فالوالدان تحملا المشقة في الإنجاب والرعاية والتربية والتعليم، وإن من باب الوفاء رد الجميل لهما الذي قدماه لنا صغارا أن يرد إليه كباراً، فالرسول كان يحن شوقا ووفاء إلى أمه.


اختتمت إدارة البرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، تنفيذ الجلسات التدريبية لدورة إعداد وتأهيل الشباب بالمشاركة الفعالة في المحليات ومكافحة الفساد، وذلك بمشاركة 30شاباً وفتاة بقاعة التعليم المدني بالمديرية.

 

جاء ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتور عزت محروس مدير مديرية الشباب والرياضة، وعبد المنعم الكناني وكيل المديرية للشباب، محمود الصاوي، مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية،  في إطار التدريب على نشر قيم النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد.

 

حملات للنظافة وتعقيم المساجد والتصدي لمخلفات البناء بدسوق

دشن مجلس مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ حملات للنظافة والتجميل، ورفع كفاءة الإنارة، وتعقيم وتطهير المساجد، والتصدي لمخالفات البناء، تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين.
 

وتابع السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، بالتنسيق مع قسم الكهرباء، رفع كفاءة الإنارة العامة والتوابع والمقابر وشد الفرد الخامس بعزبة الإبراهيمية وإجراء الصيانة الدورية لإنارة جميع المقابر بالتوابع.
 

كما تابع، رئيس مركز ومدينة دسوق، أعمال النظافة ليلا الوردية الثالثة بشوارع المدينة، وبحي جنوب وحي شمال، ورفع المتولد اليومي من القمامة والمخلفات ومتابعة أعمال النظافة الدورية للتأكد من رفع تراكمات القمامة والحفاظ على مستوى النظافة.
 

كما تابع السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، بالتنسيق مع إدارة الأوقاف تعقيم ونظافة المساجد بنطاق مركز ومدينة دسوق وتطهيرها وتعقيمها، حفاظا على النفس البشرية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حرصا على سلامة المصلين مع الالتزام التام بجميع الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية الخاصة بفيروس كورونا، وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.
 

كما تابع رئيس مركز ومدينة دسوق، التصدي لمخالفة ببناء بلوك أبيض على أرض، فضاء، داخل الكتلة السكنية خارج الحيز العمراني بمساحة 120 متراً تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

كفر الشيخ مخالفات البناء خطبة الجمعة وزارة الأوقاف محافظ كفر الشيخ محافظة كفر الشيخ

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