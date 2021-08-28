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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

الشوارع تغرق في مياه الصرف.. أهالي قرية دسونس أم دينار فى البحيرة يستغيثون .. صور

صدى البلد

يعيش أهالي قرية قرية دسونس أم دينار مركز دمنهور بمحافظة البحيرة مأساة ومعاناة حقيقية سببها غرق شوارع القرية بمياه الصرف التى تؤدى إلى نشر الرائحة الكريهة والحشرات الضارة المحتملة بالميكروبات والأوبئة فضلًا عن معاناة الأهالى فى السير والمرور.

 

ويقول نبيل ماهر فى رسالة لخدمة شكاوى " بين الناس " الذى يقدمها موقع " صدى البلد " : القرية غارقة فى مياه الصرف الصحى  مما يعمل على نشر الأمراض والأوبئة المعدية بين الأهالى داخل القرية وأنهم استغاثوا أكثر من مرة ولكن الحلول تكون بمثابة مسكنات .


وأضاف : " انتشار مياه الصرف الصحي أدى الى اختلاط تراكمات القمامة، مما يتسبب فى انتشار الروائح الكريهة وكذلك الحشرات والبعوض، ونخشى من أن تكون مصدرا للأمراض والأوبئة بين الأهالي".


وطالب الأهالى، الجهات المسئولة بحل تلك الأزمة بأسرع وقت وبشكل سريع لأنهم غير قادرين على مباشرة عملهم أو الانتقال من مكان لآخر.

 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
 

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محافظة البحيرة الصرف الصحى الروائح الكريهة دمنهور شوارع القرية الأمراض والأوبئة مياه الصرف الصحى مركز دمنهور الحشرات والبعوض انتشار مياه الصرف الصحي شكاوي بين الناس

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