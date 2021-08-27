عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

توجيه عاجل من الصحة للعاملين بمنظومة التعليم بشأن فيروس كورونا|فيديو

لقاح كورونا
لقاح كورونا

قال المهندس أيسم صلاح الدين مستشار وزيرة الصحة والسكان لتكنولوجيا المعلومات، إن هناك آلية لتطعيم المدرسين والطلاب بلقاح فيروس كورونا، مضيفا أن كل المدرسين بلا استثناء سيتم تطعيمهم قبل بداية الدراسة.

 

وأضاف أيسم صلاح، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج مصر تستطيع، المذاع عبر شاشة dmc، مساء اليوم الجمعة، أن هناك نظاما واضحا في هذا الأمر بالنسبة للمدرسين، متابعا أدعو كل العاملين في منظومة التربية والتعليم التقدم للتسجيل للحصول على اللقاح.

 

وأكد المهندس أيسم صلاح الدين مستشار وزيرة الصحة والسكان لتكنولوجيا المعلومات، أنه تم تسجيل نصف مليون عامل في وزارة التربية والتعليم لتلقى لقاح فيروس كورونا، مشير إلى أن الدولة تصنع اللقاح، وكل يوم يتم إنتاج مئات الالف من جرعات اللقاح.

وتابع المهندس أيسم صلاح الدين مستشار وزيرة الصحة والسكان لتكنولوجيا المعلومات، أنه يجب علي موظفي التربية والتعليم تحديد الوظيفة أثناء التسجيل للقاح بسرعة الحصول عليه، مستدركا أن طريقة التسجيل بسيطة وسهل التعامل معاها.


وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لتكنولوجيا المعلومات، أنه نسعى للانتهاء من تسجيل العاملين في التربية والتعليم والتعليم العالي قبل نهاية أغسطس الحالي، مشير الي أن امس الخميس كان الأعلى في نسبة التسجيل للقاح منذ إطلاق الموقع.

وأكمل المهندس أيسم صلاح الدين مستشار وزيرة الصحة والسكان لتكنولوجيا المعلومات، أنه على طلبك الجامعات التسجيل للحصول على لقاح كورونا، متابعا أنه تحديد الجامعة التي يتبعها الطالب خلال التسجيل تسهل حصوله اللقاح في المركز التابع للجامعة.  

لقاح كورونا فيروس كورونا اخبار التوك شو وزارة الصحة أيسم صلاح الدين

موضوعات متعلقة

الصحة :زيادة مراكز لقاحات كورونا إلى 678 وبدء عمل مركز اللقاح الموسع بالإسكندرية

ترشيحاتنا

مصممة تتهزأ.. رد قوى من زوجة أحمد سعد على سمية الخشاب

فاتك موعد التطعيم بلقاح كورونا؟ مستشار الصحة: الحل موجود "فيديو"

أعلنته سفيرة واشنطن لدي بيروت.. إجراء أمريكي عاجل بشأن لبنان

توجيه عاجل من الصحة للعاملين بمنظومة التعليم بشأن فيروس كورونا|فيديو

دعاء ترك الشهوات والمعاصي.. احذر من ذنوب الخلوات

لجنة التشييد: أسعار الوحدات ترتفع بسبب قرار الـ 30% ويصعب على 50% من المطورين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اعتذار وندم.. سحب الدكتوراه الفخرية من محمد رمضان | تفاصيل

أبو العينين ناعيًا حمدي الكنيسي: من جيل الرواد وتشكلت به هوية الإذاعة المصرية

ارتفاع منسوب النيل يغمر طرق عزبة يونس بالقوصية|وتحرك عاجل من رئاسة المركز

أسباب ظهور كلمة "Lou bott" على شاشة عداد الكهرباء مسبوق الدفع

عاجل.. كريستيانو رونالدو يعود رسميًا لـ مانشستر يونايتد

سموحة خارج الأزمات .. جلسة الساحل تحسم انتقال حسام حسن للأهلي بشروط.. وموقف صادم من الزمالك |خاص

خاص| قريبا سيلعب في أوروبا.. مكتشف ميكيسوني يوضح مزايا وعيوب صفقة الأهلي الجديدة

مصدر بـ الزمالك يكشف حقيقة اعتداء جنش على كارتيرون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد زيارة مهمة لروسيا.. فيديو وصور

بايدن يتلقى تقريرًا سريًا عن لغز منشأ كورونا.. تفاصيل خطيرة لما قالته المخابرات

صور جديدة من العرض الخاص لفيلم 200 جنيه

فوز الزمالك بالدوري حاضرا في حفل الفنان هاني شاكر.. صور

فيديو

تلدغ كالأفعى.. دبابير عملاقة قاتلة تهاجم أمريكا

فيديو جراف.. ما هي سلالة إبسيلون الخطيرة

فيديو جراف.. نار يا حبيبي نار.. 4 صفقات جديدة في الأهلي وأبرز الراحلين

فيديو جراف| قبل بدء الدراسة.. ربط الحضور بنسبة تطعيم المعلمين والطلاب

المزيد

ساحة رأي

عمر عاقيل يكتب: صفقات مضروبة

سعد الفقي يكتب: هموم الصحافة الإلكترونية

أمجد عامر يكتب: «الوعي» طريق الجمهورية الجديدة

خالد عامر يكتب: أفغانستان الآن !

أحمد شيخو يكتتب: مسار أستانة.. للتغيير الديموغرافي في سوريا

الحسين عمر النجمى يكتب: الصعيد يا ريس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.عمرو الديب

نحو الواجهة الشرقية لروسيا

إبراهيم شعبان

في نهر الحياة

كريمة أبو العينين

«بارت تايم».. إيه؟ !!

د.احمد فخرى

العجز المكتسب والنظرة السلبية للحياة

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هزاره وحشد الشيعى

محمد أرسلان

صندوق باندورا أفغانستان

شريف سمير

«فرسان» الأوليمبياد!

نسرين حجاج

200 جنيه

اﻟﻤﺰﻳﺪ