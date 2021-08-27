توجيه عاجل من الصحة للعاملين بمنظومة التعليم بشأن فيروس كورونا|فيديو

قال المهندس أيسم صلاح الدين مستشار وزيرة الصحة والسكان لتكنولوجيا المعلومات، إن هناك آلية لتطعيم المدرسين والطلاب بلقاح فيروس كورونا، مضيفا أن كل المدرسين بلا استثناء سيتم تطعيمهم قبل بداية الدراسة.

وأضاف أيسم صلاح، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج مصر تستطيع، المذاع عبر شاشة dmc، مساء اليوم الجمعة، أن هناك نظاما واضحا في هذا الأمر بالنسبة للمدرسين، متابعا أدعو كل العاملين في منظومة التربية والتعليم التقدم للتسجيل للحصول على اللقاح.

وأكد المهندس أيسم صلاح الدين مستشار وزيرة الصحة والسكان لتكنولوجيا المعلومات، أنه تم تسجيل نصف مليون عامل في وزارة التربية والتعليم لتلقى لقاح فيروس كورونا، مشير إلى أن الدولة تصنع اللقاح، وكل يوم يتم إنتاج مئات الالف من جرعات اللقاح.

وتابع المهندس أيسم صلاح الدين مستشار وزيرة الصحة والسكان لتكنولوجيا المعلومات، أنه يجب علي موظفي التربية والتعليم تحديد الوظيفة أثناء التسجيل للقاح بسرعة الحصول عليه، مستدركا أن طريقة التسجيل بسيطة وسهل التعامل معاها.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لتكنولوجيا المعلومات، أنه نسعى للانتهاء من تسجيل العاملين في التربية والتعليم والتعليم العالي قبل نهاية أغسطس الحالي، مشير الي أن امس الخميس كان الأعلى في نسبة التسجيل للقاح منذ إطلاق الموقع.

وأكمل المهندس أيسم صلاح الدين مستشار وزيرة الصحة والسكان لتكنولوجيا المعلومات، أنه على طلبك الجامعات التسجيل للحصول على لقاح كورونا، متابعا أنه تحديد الجامعة التي يتبعها الطالب خلال التسجيل تسهل حصوله اللقاح في المركز التابع للجامعة.