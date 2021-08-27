أبو شقة ناعيًا حمدي الكنيسي: أحدث فارقًا من التميز في الاذاعة والتيلفزيون

نعى المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ الإعلامي الكبير حمدي الكنيسي الذي وافته المنية اليوم الجمعة بعد صراع مع المرض.



وأكد أبو شقة، أن الفقيد صاحب بصمات كبيرة في الإعلام المصري والوطني، فهو أفضل الكتاب عام 1997 في الدراسات الاستراتيجية، وأفضل مراسل عسكري ومن البارزين الذين تولوا رئاسة قطاع الإذاعة والتلفزيون، فأحدثوا فيها فارقًا كبيرًا من التميز والتفرد، حتى بلوغه سن التقاعد.



كما قدم «أبو شقة» واجب العزاء إلى أسرة الفقيد والشعب المصري، داعيًا الله أن يتغمده برحمته، وأن يدخله فسيح الجنات ويلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان.. وإنا لله وإنا إليه راجعون.

ورحل عن عالمنا قبل قليل الإعلامي القدير حمدي الكنيسي عن 80 عاما، بعد صراع مع المرض.

وكان حمدي الكنيسي رقد بمستشفى المعادي العسكري، بعد أن تمكن المرض منه، إضافة إلى معاناته من كسر في مفصل الفخذ، وهو ما دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي للتوجيه بتوفير الرعاية الطبية الكاملة لرئيس الإذاعة الأسبق ونقله إلى مستشفى.

