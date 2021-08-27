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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

هيئة الرعاية الصحية تعلن إعادة تشغيل الكول سنتر 15344 بكامل طاقته

الكول سنتر 15344
الكول سنتر 15344

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن عودة تشغيل الخط الساخن أو الكول سنتر 15344 بكامل طاقته، وذلك بعد إجراء كافة التحديثات اللازمة لضمان إجراء جميع منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظات تطبيق المنظومة الجديدة المكالمات على الخط بشكل مجاني.

 

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، إلي أن الكول سنتر يختص بتلقي المكالمات الخاصة بحجز مواعيد الكشف في المراكز والوحدات الصحية التابعة للهيئة بالمحافظات الثلاث، إضافة إلى الرد على جميع الاستفسارات حول آليات الانتفاع بالخدمة الصحية والعلاجية ذات الجودة العالمية وصرف الأدوية، وكذلك حل جميع الشكاوى الواردة من منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل، لضمان تحقيق الرضا الكامل للمواطن عن الخدمة وتقييم المنظومة بشكل متكامل لضمان أفضل وأعلى معدلات التشغيل.

 

وأضافت الهيئة، أن الكول سنتر 15344 يعمل بشكل متواصل دون انقطاع طوال أيام الأسبوع في الفترة من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الثانية عشر مساءًا، وأنه يضم فريق متخصص ومدرب على أعلى مستوى، للقيام بحجز مواعيد الكشف في المراكز والوحدات الصحية للمنتفعين بمحافظات تطبيق المنظومة، والإجابة فى أي وقت على استفسارات المواطنين سواء كنت ضمن المحافظات التي تقع فى دائرة تطبيق المنظومة أو المرجأ التطبيق فيها في الوقت الراهن، وكذلك تلقي جميع الشكاوى وحلها مباشرة، بمعنى ضمان جودة الخدمة المقدمة للمنتفعين.

 

وتابعت: أن الكول سنتر يتمتع بأعلى التقنيات التكنولوجية فى التواصل مع المنتفعين لضمان الرضا الكامل عن الخدمة المقدمة، حيث يتم الرد الآلي على المكالمة وتوجيه المتصل إذا كان راغبًا في الخدمة الطبية وتابع لأي محافظة، أو الاستفسار، أو تقديم الشكوى، أو التواصل المباشر مع موظف خدمة العملاء لتقديم الشكوى وحلها مباشرة بالتواصل مع أطرافها وموظفي إدارة رضا المنتفعين بالمستشفى أو المركز أو الوحدة الصحية فى أقل من دقائق، بينما الشكاوى الطارئة التي لا تتحمل الانتظار يتم أتوماتيكي من خلال منبه إخطار مدير المركز بها للوقوف على حلها تمامًا، وضمان جودة الخدمات المقدمة للمنتفعين.

 

وتؤكد هيئة الرعاية الصحية، إمكانية استخدام منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظات تطبيق المنظومة الجديدة الخط الساخن 15344 حاليًا بشكل متكامل، حيث يعمل الآن بأعلى كفاءة ممكنة، لافتة إلى أنه في حالة مواجهة أي مشكلة على الاتصال بالخط الساخن يتم الاستعانة بالرقم الذي خصصته الهيئة لذلك (0223228994).

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