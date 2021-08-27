مساعد وزير الخارجية الأسبق: الرئيس السيسي أولى أهمية بخطة التنمية المستدامة بأفريقيا

قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، عندما تولت مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي من 2019 إلى 2020، كان من بين الأولويات التي ركز عليها الرئيس السيسي برنامج الأمم المتحدة لتطوير البنية التحتية من المطارات والطرق البرية والموانئ التي تربط دول القارة.

وأضاف السفير حسين هريدي في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، وشملت أولويات الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقي أهمية التجمعات الاقتصادية لمجموعة العشرين والمنظمات الدولية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق، كما أولى الرئيس السيسي أهمية كبري بشأن خطة التنمية المستدامة في إفريقيا، مؤكد على أهمية التجربة المصرية والإنجازات التنموية التي حققتها في مصر على مدار السنوات الماضية في البنية التحتية.

