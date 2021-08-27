شاهد... أعضاء اللجنة السابقة لإدارة الزمالك يساندون الفريق أمام البنك الأهلى

وصل منذ قليل، أعضاء اللجنة السابقة بنادي الزمالك برئاسة اللواء عماد عبدالعزيز والمستشار هشام ابراهيم واللواء سامى صبحي، إلى ملعب بتروسبورت من أجل مؤازرة فريق القلعة البيضاء والتتويج بالدوري المصري.

و أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة البنك الأهلي المقرر لها في التاسعة مساء اليوم باستاد بتروسبورت في الجولة الرابعة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويضم التشكيل كلا من:

حراسة المرمى : محمد أبو جبل

خط الدفاع : أحمد فتوح – محمود علاء – محمد عبد الغني – حمزة المثلوثي

خط الوسط : محمود عبد العزيز – إمام عاشور – إسلام جابر – يوسف أوباما – حميد أحداد

خط الهجوم: مروان حمدي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد ومحمود الونش ومحمد عبد الشافي ومحمود عبد الرازق شيكابالا وحازم إمام وطارق حامد وأيمن حفني وأحمد سيد زيزو وسيف الدين الجزيري