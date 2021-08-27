عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزيرة إماراتية: قيادتنا عملت على دعم المرأة وتمكينها في شتى القطاعات

الإمارات
الإمارات

قالت نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة والشباب الإماراتية، إن الإمارات تحتفل بمناسبة غالية علينا جميعا، وهي  يوم المرأة الإماراتية؛ إيمانا من قيادتنا الرشيدة بأهمية دعم المرأة وتمكينها في شتى القطاعات.

 

وأضافت الوزيرة الإماراتية- في يوم المرأة الإماراتية- “عملت المرأة الإماراتية منذ تأسيس الدولة وحتى اليوم بجد واجتهاد لتحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة وتطمح بدور أكبر خلال الـ 50 عاماً المقبلة”، بحسب ما ذكرت وكالة الانباء الإماراتية.

txt

الإمارات.. 1570 حالة شفاء و994 إصابة بـ كورونا فى 24 ساعة

txt

الإمارات تقدم 65 ألف جرعة من لقاح كورونا خلال 24 ساعة

 

وتابعت في كلمة بهذه المناسبة " لقد خطت المرأة الإماراتية خطوات مهمة في الجانب الثقافي؛ ففي مجال التراخيص الإعلامية مثلاً حصلت 1440 سيدة إماراتية على هذه التراخيص منذ 2017 وحتى الآن.

 

واختتمت حديثها: كما ناهزت نسبة المشاركات من الإناث في المجالات الإبداعية المختلفة /رسم وتصوير وأدب وشعر وكتابة وفنون بصرية وأدائية وغيرها/ نحو 50% وقد تزيد في بعض المجالات".

الامارات وزيرة الثقافة المرأة الإماراتية دعم المرأة يوم المرأة

موضوعات متعلقة

الإمارات للطاقة النووية تعلن بدء تشغيل المحطة الثانية في براكة

نساء وأطفال.. الإمارات تعلن بدء استضافة عائلات أفغانية

ترشيحاتنا

وزير الخارجية يجري اتصالين هاتفيين بنظيريه الجزائري والمغربي | تفاصيل

النادي الأهلي ينعى الإعلامي حمدي الكنيسي

تحرك سعودى بعد قطع العلاقات بين الجزائر والمغرب

أقوى 5 سيارات بيك اب في الإمارات موديل 2021.. صور

«السيسي» لـ«مجموعة العشرين»: شراكتكم مع أفريقيا تعزز التعاون لتحقيق التنمية والتعافي من تبعات كورونا

أطعمة تزيد من الشعور بالحرارة في فصل الصيف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اعتذار وندم.. سحب الدكتوراه الفخرية من محمد رمضان | تفاصيل

أسباب ظهور كلمة "Lou bott" على شاشة عداد الكهرباء مسبوق الدفع

ارتفاع منسوب النيل يغمر طرق عزبة يونس بالقوصية|وتحرك عاجل من رئاسة المركز

خاص| اتورطنا معاه.. المركز الثقافي الألماني يوضح أسباب سحب الدكتوراه من محمد رمضان

قطر تضع السعودية والكويت و25 دولة بـ القائمة الصفراء في مخاطر كورونا

موعد لقاء كريستيانو رونالدو ومحمد صلاح في الدوري الإنجليزي

مصدر بـ الزمالك يكشف حقيقة اعتداء جنش على كارتيرون

خاص| قريبا سيلعب في أوروبا.. مكتشف ميكيسوني يوضح مزايا وعيوب صفقة الأهلي الجديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد زيارة مهمة لروسيا.. فيديو وصور

بايدن يتلقى تقريرًا سريًا عن لغز منشأ كورونا.. تفاصيل خطيرة لما قالته المخابرات

صور جديدة من العرض الخاص لفيلم 200 جنيه

فوز الزمالك بالدوري حاضرا في حفل الفنان هاني شاكر.. صور

فيديو

سقط في فخ السخرية.. شهادة دكتوراة محمد رمضان فشنك

مصممة تتهزأ.. رد قوى من زوجة أحمد سعد على سمية الخشاب

تلدغ كالأفعى.. دبابير عملاقة قاتلة تهاجم أمريكا

فيديو جراف.. ما هي سلالة إبسيلون الخطيرة

المزيد

ساحة رأي

د.أحمد سعد عقل يكتب: الأسطورة والدكتوراه الفخرية

عمر عاقيل يكتب: صفقات مضروبة

سعد الفقي يكتب: هموم الصحافة الإلكترونية

أمجد عامر يكتب: «الوعي» طريق الجمهورية الجديدة

خالد عامر يكتب: أفغانستان الآن !

أحمد شيخو يكتتب: مسار أستانة.. للتغيير الديموغرافي في سوريا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.عمرو الديب

نحو الواجهة الشرقية لروسيا

إبراهيم شعبان

في نهر الحياة

كريمة أبو العينين

«بارت تايم».. إيه؟ !!

د.احمد فخرى

العجز المكتسب والنظرة السلبية للحياة

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هزاره وحشد الشيعى

محمد أرسلان

صندوق باندورا أفغانستان

شريف سمير

«فرسان» الأوليمبياد!

نسرين حجاج

200 جنيه

اﻟﻤﺰﻳﺪ