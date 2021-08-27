وزيرة إماراتية: قيادتنا عملت على دعم المرأة وتمكينها في شتى القطاعات

قالت نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة والشباب الإماراتية، إن الإمارات تحتفل بمناسبة غالية علينا جميعا، وهي يوم المرأة الإماراتية؛ إيمانا من قيادتنا الرشيدة بأهمية دعم المرأة وتمكينها في شتى القطاعات.

وأضافت الوزيرة الإماراتية- في يوم المرأة الإماراتية- “عملت المرأة الإماراتية منذ تأسيس الدولة وحتى اليوم بجد واجتهاد لتحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة وتطمح بدور أكبر خلال الـ 50 عاماً المقبلة”، بحسب ما ذكرت وكالة الانباء الإماراتية.

وتابعت في كلمة بهذه المناسبة " لقد خطت المرأة الإماراتية خطوات مهمة في الجانب الثقافي؛ ففي مجال التراخيص الإعلامية مثلاً حصلت 1440 سيدة إماراتية على هذه التراخيص منذ 2017 وحتى الآن.

واختتمت حديثها: كما ناهزت نسبة المشاركات من الإناث في المجالات الإبداعية المختلفة /رسم وتصوير وأدب وشعر وكتابة وفنون بصرية وأدائية وغيرها/ نحو 50% وقد تزيد في بعض المجالات".