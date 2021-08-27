مد فترة التسجيل في الدراسات العليا بخدمة اجتماعية حلوان

أعلنت كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان، عن مد فترة استقبال طلبات الالتحاق بمرحلة الدراسات العليا بالكلية في العام الدراسى الجديد بكافة المراحل.



وصرح مسئولو شئون الطلاب بالكلية، بأنه تم فتح باب التقديم للدراسات العليا منذ بداية شهر يوليو وكان من المقرر أن تنتهي فترة التسجيل يوم الثلاثاء الموافق٣١ أغسطس ٢٠٢١ ولكن تقرر مد فترة التسجيل حتى يوم الخميس الموافق 16 سبتمبر.

وأشار مسئولو شئون الطلاب، إلي أنه على الراغبين في التقدم للدراسات العليا التقديم وتسجيل بياناتهم إلكترونيا عبر الموقع الآتى:

http://app2.helwan.edu.eg/HighEdu/Khedma/Xlogin.asp

وتشمل الأوراق المطلوبة للتقديم بالدراسات العليا جامعة حلوان للوافدين الآتى :

- طلب الالتحاق مرفق به صورة فوتوغرافية .

- عدد 6 صور شخصية .

- شهادة ميلاد أصلية أو مستخرج منها.

- إقرار بأن الدارس ليس مقيدا فى العام الحالى بأي جهة أخرى .

- صورة من جواز السفر .

- شهادة الماجستير أو الليسانس موثقة ومختومة من وزارة الخارجية المصرية.

- تسديد مصروفات الاختبارات الشخصية وفتح ملف.

- تسديد المصروفات الدراسية للوافدين بالعملة الصعبة.

- توثيق جميع شهادات الوافدين وتسديد رسوم صندوق رعاية الطلاب الوافدين.

- تقديم شهادة معادلة من المجلس الأعلى للجامعات لحاملي البكالوريوس أو الليسانس.

مجلة QS التعليمية العالمية تبرز نشاط جامعة حلوان في خدمة المجتمع



أعلنت جامعة حلوان برئاسة الدكتور ماجد نجم، القائم بعمل رئيس الجامعة، عن تواجد الجامعة للمرة الثانية ضمن نشرة أخبار التعليم الدولية الخاصة بمؤسسة QS للتصنيف الدولي فى عددها الخامس، حيث أوضحت المجلة نشاط جامعة حلوان فى خدمة المجتمع وإبراز دورها المجتمعى الحيوي تحت إشراف قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، برئاسة الدكتور ممدوح مهدى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومن خلال مركز رصد ودراسة المشكلات، فى توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع شركة أسمنت حلوان، وهى واحدة من ضمن شركات مجموعة HEIDELBERG العالمية للأسمنت، وكان ذلك بهدف التطوير المجتمعي في منطقة كفر العلو.



كما أوضحت نشرة اخبار التعليم الدولية الخاصة بمؤسسة QS أن البروتوكول يتضمن مجموعة من البنود تتضمن افتتاح مشغل تدريب وتعليم الخياطة والتفصيل والتطريز للسيدات والفتيات.