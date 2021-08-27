عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الباز: خطباء المساجد أمناء يحاربون الأفكار الظلامية للجماعات الإرهابية|فيديو

محمد الباز
محمد الباز

قال الإعلامى محمد الباز، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى اجتمع أمس الخميس مع وزير الأوقاف الدكتور مختار جمعة، وكانت مخرجات اللقاء بشكل أساسى ترتكز على توجيه واضح من الرئيس السيسى بشأن إعداد جيل جديد من الدعاة.


وأوضح " الباز" ، خلال حلقته ببرنامج آخر النهار والمذاع عبر فضائية النهار، أن الدعاة والخطباء  المنتشرين فى المساجد أمناء سر الدعوة ويحاربون الأفكار الظلامية من الجماعات الإرهابية.

 

اختتمت اليوم الجمعة، فعاليات الدورة التدريبية المشتركة العاشرة لرفع مهارات معلمي التربية الدينية والتي عقدت على مدار يومين بمعسكر أبي بكر الصديق بالإسكندرية لـ 100 معلم ومعلمة، والتي تأتي في إطار التعاون والتنسيق المستمر بين وزارتي الأوقاف والتربية والتعليم في تنمية مهارات المعلمين، وبرعاية من وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة ، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي.


من جانبه، أكد الدكتور أحمد علي سليمان، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالأوقاف، أن بناء الإنسان أصعب من بناء العمران ، مشيرًا إلى أن قيام أي حضارة لابد أن يكون على أساس من القيم والمبادئ الراسخة.

 

وأوضح سليمان خلال ختام الدورة التدريبية العاشرة لمعلمي التربية الدينية بمعسكر أبي بكر الصديق بالإسكندرية، أن الرقابة الذاتية من أهم هذه الوسائل في بناء مجتمع قوي نافع وصالح ، حيث يقول الحق سبحانه: "أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى" ، مؤكدًا أن الأبناء هم هدية الله لنا ، ولابد من أن نطور أنفسنا ونبدع في إيصال المعلومات الصحيحة لهم بطريقة تحببهم في دينهم ووطنهم ، وأن هذه الدورات جزء من بناء الوعي المستنير.


وفي ختام اللقاء تم تكريم جميع المعلمين المشاركين في الدورة بشهادات تقدير، بحضور الدكتور محمود فؤاد مستشار التربية الدينية الإسلامية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، والدكتور أشرف فهمي مدير عام التدريب بوزارة الأوقاف.

كما أعلنت وزارة الأوقاف في وقتٍ سابق من اليوم الجمعة، أنه في إطار التدريب والتأهيل المستمر وبخاصة في مجال الحاسب الآلي والتحول الرقمي، تخريج المجموعة السابعة والعشرين من الحاصلين على الرخصة الدولية للحاسب الآلي (icdl) من مركز الحاسب الآلي بأكاديمية الأوقاف الدولية بالسادس من أكتوبر، وعددهم (17) خريجًا ، ليرتفع إجمالي خريجي المركز حتى الآن إلى  (583) خريجًا.


جاء ذلك في إطار من الالتزام الكامل بكافة إجراءات الوقاية الصحية طوال مدة تواجد المتدرب بالأكاديمية ، من التعقيم والتطهير المستمر ، وارتداء الكمامة ، والحفاظ على التباعد الاجتماعي .

 

الإعلامي محمد الباز اختصاص وزير الاوقاف اجتماع الرئيس السيسي اليوم الأوقاف

ترشيحاتنا

الإفتاء: الإجهاض محرم ومجرم إلا في حالة واحدة

خلافات مالية السبب ..عاطل يذبح شقيقه بالشارع فى بولاق أبو العلا

القبض على سارقي حسابات عملاء بنك مصر.. الأتربي يكشف التفاصيل

أيمن حفني يتقدم برأسية رائعة للزمالك في مرمى البنك الأهلي

زوج رنا سماحة بعد أنباء انفصالهما: تكرار الغلطات وقِلة الذوق بيعلموا القسوة

بركلة جزاء.. محمد شريف يتعادل للأهلي في شباك أسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اعتذار وندم.. سحب الدكتوراه الفخرية من محمد رمضان | تفاصيل

البنك الأهلى يغلق دفاعاته أمام الزمالك وينهى الشوط الأول بالتعادل السلبى

نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021 عبر هذا الرابط

ارتفاع منسوب النيل يغمر طرق عزبة يونس بالقوصية|وتحرك عاجل من رئاسة المركز

مصدر بـ الزمالك يكشف حقيقة اعتداء جنش على كارتيرون

مصممة تتهزأ.. رد قوى من زوجة أحمد سعد على سمية الخشاب

خاص| قريبا سيلعب في أوروبا.. مكتشف ميكيسوني يوضح مزايا وعيوب صفقة الأهلي الجديدة

خاص| اتورطنا معاه.. المركز الثقافي الألماني يوضح أسباب سحب الدكتوراه من محمد رمضان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد زيارة مهمة لروسيا.. فيديو وصور

بايدن يتلقى تقريرًا سريًا عن لغز منشأ كورونا.. تفاصيل خطيرة لما قالته المخابرات

صور جديدة من العرض الخاص لفيلم 200 جنيه

فوز الزمالك بالدوري حاضرا في حفل الفنان هاني شاكر.. صور

فيديو

ليست وهمية.. 8 نجوم حصلوا على الدكتوراة الفخرية من جامعات مرموقة

سقط في فخ السخرية.. شهادة دكتوراة محمد رمضان فشنك

مصممة تتهزأ.. رد قوى من زوجة أحمد سعد على سمية الخشاب

تلدغ كالأفعى.. دبابير عملاقة قاتلة تهاجم أمريكا

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: نادي الداخلية.. مدرسة صناعة اللاعبيين

د.أحمد سعد عقل يكتب: الأسطورة والدكتوراه الفخرية

عمر عاقيل يكتب: صفقات مضروبة

سعد الفقي يكتب: هموم الصحافة الإلكترونية

أمجد عامر يكتب: «الوعي» طريق الجمهورية الجديدة

خالد عامر يكتب: أفغانستان الآن !

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.عمرو الديب

نحو الواجهة الشرقية لروسيا

إبراهيم شعبان

في نهر الحياة

كريمة أبو العينين

«بارت تايم».. إيه؟ !!

د.احمد فخرى

العجز المكتسب والنظرة السلبية للحياة

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هزاره وحشد الشيعى

محمد أرسلان

صندوق باندورا أفغانستان

شريف سمير

«فرسان» الأوليمبياد!

نسرين حجاج

200 جنيه

اﻟﻤﺰﻳﺪ