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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

الأوقاف: إحالة جميع العاملين بمسجد عباس حسن زكي للتحقيق

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

قرر الدكتور  هشام عبد العزيز علي، رئيس القطاع الديني إحالة جميع العاملين بمسجد عباس حسن زكي، التابع لإدارة أوقاف جنوب القاهرة للشئون القانونية بديوان عام وزارة الأوقاف؛ وذلك لتقصيرهم في تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا . 

 

واختتمت اليوم الجمعة، فعاليات الدورة التدريبية المشتركة العاشرة لرفع مهارات معلمي التربية الدينية والتي عقدت على مدار يومين بمعسكر أبي بكر الصديق بالإسكندرية لـ 100 معلم ومعلمة، والتي تأتي في إطار التعاون والتنسيق المستمر بين وزارتي الأوقاف والتربية والتعليم في تنمية مهارات المعلمين، وبرعاية من وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة ، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي.

وحددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة القادمة  26 محرم 1443 هـ  الموافق 3 سبتمبر  2021م تحت عنوان : "السلام مع النفس والكون ".

وأكدت الوزارة في بيان اليوم على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصا أو مضمونا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

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