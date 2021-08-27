عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الدبيبة: أعددنا مشروعات تنموية لـ ليبيا وينقصنا التمويل

رئيس حكومة الوحدة
رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة إن الحكومة لم تتمكن من توفير التمويل اللازمة لخطتها من أجل استكمال مشروعات تنموية، حيث تسعى إلى «إعادة الحياة لتلك المشروعات».

وأضاف الدبيبة في لكمة متلفزة «هذه المشروعات موزعة في كافة مناطق ليبيا، وتوقفت منذ عشر سنوات، ونسعى إلى أن نبث فيها الحياة خلال الربع الأخير من هذه السنة».

ليبيا تؤكد التوافق مع السودان وتشاد على ضبط الخروقات الأمنية عبر الحدود

تونس .. الحكومة تكشف حقيقة تسلل إرهابيين من ليبيا

وتابع الدبيبة أن الحكومتين السابقتين، المؤقتة والوفاق، «لم تخصصا (مبالغ) للتنمية، وبحثتا في تمويل الحروب».

وأوضح الدبيبة أن تلك المشروعات «تمس الناس» بشكل مباشر، مثل المدارس والمستشفيات والمرافق الصحية ومشروعات الطرق والمياه، مكملا «حفرنا 307 آبار في المناطق التي تحتاجها، وهذه مشروعات ضرورية».

وأشار الدبيبة إلى أهمية المحافظة على تشغيل النفط وتطويره بشكل كبير، مضيفًا «اعتمادنا على النفط مشكلة كبيرة جدا، وبعد 10 سنوات أو 15 سيكون هناك طاقة بديلة، ولذا علينا الإسراع في الاستفادة من مخزوننا».

وأكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية على إصرار الحكومة على إجراء الانتخابات في موعدها المقرر، قائلا: «الانتخابات ستقام في 24 ديسمبر».

وأضاف أن الحكومة قدمت خطة أمنية ولوجستية من أجل تنظيم الانتخابات، موضحًا أن «المشكلة تشريعية». وتابع أن من يريدون تعطيل الانتخابات «هم من يتحدثون عن عدم قدرة الحكومة على تنظيمها».

ليبيا الدبيبة حكومة الوحدة الوطنية مشروعات اخبار العالم

ترشيحاتنا

الإفتاء: الإجهاض محرم ومجرم إلا في حالة واحدة

خلافات مالية السبب ..عاطل يذبح شقيقه بالشارع فى بولاق أبو العلا

القبض على سارقي حسابات عملاء بنك مصر.. الأتربي يكشف التفاصيل

أيمن حفني يتقدم برأسية رائعة للزمالك في مرمى البنك الأهلي

زوج رنا سماحة بعد أنباء انفصالهما: تكرار الغلطات وقِلة الذوق بيعلموا القسوة

بركلة جزاء.. محمد شريف يتعادل للأهلي في شباك أسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اعتذار وندم.. سحب الدكتوراه الفخرية من محمد رمضان | تفاصيل

البنك الأهلى يغلق دفاعاته أمام الزمالك وينهى الشوط الأول بالتعادل السلبى

نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021 عبر هذا الرابط

ارتفاع منسوب النيل يغمر طرق عزبة يونس بالقوصية|وتحرك عاجل من رئاسة المركز

مصدر بـ الزمالك يكشف حقيقة اعتداء جنش على كارتيرون

مصممة تتهزأ.. رد قوى من زوجة أحمد سعد على سمية الخشاب

خاص| قريبا سيلعب في أوروبا.. مكتشف ميكيسوني يوضح مزايا وعيوب صفقة الأهلي الجديدة

خاص| اتورطنا معاه.. المركز الثقافي الألماني يوضح أسباب سحب الدكتوراه من محمد رمضان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد زيارة مهمة لروسيا.. فيديو وصور

بايدن يتلقى تقريرًا سريًا عن لغز منشأ كورونا.. تفاصيل خطيرة لما قالته المخابرات

صور جديدة من العرض الخاص لفيلم 200 جنيه

فوز الزمالك بالدوري حاضرا في حفل الفنان هاني شاكر.. صور

فيديو

ليست وهمية.. 8 نجوم حصلوا على الدكتوراة الفخرية من جامعات مرموقة

سقط في فخ السخرية.. شهادة دكتوراة محمد رمضان فشنك

مصممة تتهزأ.. رد قوى من زوجة أحمد سعد على سمية الخشاب

تلدغ كالأفعى.. دبابير عملاقة قاتلة تهاجم أمريكا

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: نادي الداخلية.. مدرسة صناعة اللاعبيين

د.أحمد سعد عقل يكتب: الأسطورة والدكتوراه الفخرية

عمر عاقيل يكتب: صفقات مضروبة

سعد الفقي يكتب: هموم الصحافة الإلكترونية

أمجد عامر يكتب: «الوعي» طريق الجمهورية الجديدة

خالد عامر يكتب: أفغانستان الآن !

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.عمرو الديب

نحو الواجهة الشرقية لروسيا

إبراهيم شعبان

في نهر الحياة

كريمة أبو العينين

«بارت تايم».. إيه؟ !!

د.احمد فخرى

العجز المكتسب والنظرة السلبية للحياة

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هزاره وحشد الشيعى

محمد أرسلان

صندوق باندورا أفغانستان

شريف سمير

«فرسان» الأوليمبياد!

نسرين حجاج

200 جنيه

اﻟﻤﺰﻳﺪ