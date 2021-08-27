الدبيبة: أعددنا مشروعات تنموية لـ ليبيا وينقصنا التمويل

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة إن الحكومة لم تتمكن من توفير التمويل اللازمة لخطتها من أجل استكمال مشروعات تنموية، حيث تسعى إلى «إعادة الحياة لتلك المشروعات».

وأضاف الدبيبة في لكمة متلفزة «هذه المشروعات موزعة في كافة مناطق ليبيا، وتوقفت منذ عشر سنوات، ونسعى إلى أن نبث فيها الحياة خلال الربع الأخير من هذه السنة».

وتابع الدبيبة أن الحكومتين السابقتين، المؤقتة والوفاق، «لم تخصصا (مبالغ) للتنمية، وبحثتا في تمويل الحروب».

وأوضح الدبيبة أن تلك المشروعات «تمس الناس» بشكل مباشر، مثل المدارس والمستشفيات والمرافق الصحية ومشروعات الطرق والمياه، مكملا «حفرنا 307 آبار في المناطق التي تحتاجها، وهذه مشروعات ضرورية».

وأشار الدبيبة إلى أهمية المحافظة على تشغيل النفط وتطويره بشكل كبير، مضيفًا «اعتمادنا على النفط مشكلة كبيرة جدا، وبعد 10 سنوات أو 15 سيكون هناك طاقة بديلة، ولذا علينا الإسراع في الاستفادة من مخزوننا».

وأكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية على إصرار الحكومة على إجراء الانتخابات في موعدها المقرر، قائلا: «الانتخابات ستقام في 24 ديسمبر».

وأضاف أن الحكومة قدمت خطة أمنية ولوجستية من أجل تنظيم الانتخابات، موضحًا أن «المشكلة تشريعية». وتابع أن من يريدون تعطيل الانتخابات «هم من يتحدثون عن عدم قدرة الحكومة على تنظيمها».