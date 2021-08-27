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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أسوان يحزر الهدف الأول في شباك الأهلي

صدى البلد

تقدم فريق أسوان بالهدف الأول في شباك الأهلي، خلال المباراة التي تجمع بين الفريقين على ملعب استاد السلام الدولي "وي" في الجولة الختامية من بطولة الدوري الممتاز.

 

وسجل أشرف مجدي هدف أسوان الأول في الدقيقة 51 بعد توتر في دفاعات الأهلي ليستغل مجدي هذا الارتباك ويحرز الهدف الأول لأبناء الجنوب.

 

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: مصطفى شوبير - محمود وحيد - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - بدر بانون - أليو ديانج - صلاح محسن - طاهر محمد طاهر - أحمد نبيل كوكا - مروان محسن - محمد شريف.

 

ويأتي على مقاعد البدلاء حمزة علاء وأحمد رمضان بيكهام ومحمود متولي وسعد سمير وكريم نيدفيد وأكرم توفيق ووالتر بواليا ومحمد هاني ومحمد محمود.

 

وخاض الأهلي33 مباراة هذا الموسم في بطولة الدوري الممتاز، فاز في 21 مباراة، تعادل في 10 مباريات، وخسر مباراتين.

 

وسجل الأهلي هذا الموسم 70 هدفاً واستقبلت شباكه 28هدفاً، فيما يحتل أسوان المركز الأخير في جدول المسابقة برصيد 27 نقطة والذي هبط لدوري القسم الثاني.

الأهلى أسوان أشرف مجدي بطولة الدوري الممتاز الجولة الختامية من بطولة الدوري الممتاز

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