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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد شريف أحدث المنضمين.. قائمة الهدافين التاريخيين للدوري المصري في موسم واحد

محمد شريف
محمد شريف

انتهى موسم 2020- 2021 من مسابقة الدوري المصري وهو الأطول على مدار تاريخ المسابقة بتتويج الزمالك بطلا للدوري للمرة الثالثة عشرة في تاريخه

المسابقة انتهت اليوم الجمعة 27 أغسطس بمباراتين الاولى بين 
والزمالك والبنك الاهلي بنتيجة 1-1 والثانية بين الأهلي وأسوان وانتهت بنتيجة 2 -1 للمارد الاحمر

احرز هدفي الاهلي محمد شريف وصلاح محسن وبهدف الاول احتل صدارة هدافي المسابقة برصيد 20 هدفا

ونرصد في السطور التالية قائمة هدافي الدوري المصري أصحاب الأكثر من 20 هدفا في الموسم الواحد على مدار تاريخ المسابقة منذ انطلاقها في عام 48

وقبل استعراض ارقام الهدافين ، تجدر الاشارة الى ان صاحب الرقم القياسي في التهديف بالموسم الواحد هو الراحل حسن الشاذلي نجم الترسانة برصيد 34 هدفا في موسم 74-75

وجاءت قائمة الهدافين لاكثر من 20 هدفا كالاتي

عبد النبي محمود لاعب الترسانة موسم 53-54 برصيد 21 هدفا

حمدي عبد الفتاح لاعب الترسانة موسم 56-57 برصيد 22 هدفا

مصطفى رياض لاعب الترسانة موسم 61-62 برصيد 20 هدفا

حسن الشاذلي لاعب الترسانة موسم 62-63 برصيد 29 هدفا

مصطفى رياض موسم 63 - 64 برصيد 26 هدفا

حسن الشاذلي موسم موسم 64 - 65 برصيد 23 هدفا

الشاذلي موسم 74 -75 برصيد 34 هدفا (الأعلى في تاريخ المسابقة )

عبد الحليم علي لاعب الزمالك موسم 2003-04 برصيد 20 هدفا

حسام باولو لاعب الداخلية موسم 2014-15 برصيد 20 هدفا

محمد شريف لاعب الأهلي موسم 2020-21 برصيد 20 هدفا

الأهلى الدوري المصري محمد شريف عبد الحليم علي

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