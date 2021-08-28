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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

إعتذار للشعب المصري، وإدانة لأفعال محمد رمضان السابقة..الرد الكامل للمركز الألماني بعد قرار سحب الدكتوراة الفخرية

محمد رمضان
محمد رمضان

أثار الفنان محمد رمضان الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي مجددا في الساعات القليلة الأخيرة بعد نشر صورة له مع ابنه على متن طائرة خاصة، ثم نشر فيديو يظهر فيه وهوا يضع إكليل من الزهور على مقر النصب التذكاري الخاص لتكريم شهداء انفجار مرفأ لبنان، بعد زوبعة اجتاحت المواقع عقب اعلان المركز الثقافي الالماني بلبنان منح الفنان درجة الدكتوراة الفخرية. 

وفي مفاجأة فجرها الدكتور محمود الخطيب، رئيس مجلس ادارة المركز، في تصريحاته لـصدى البلد، قال "نعتزم تنظيم مؤتمر صحفي كبير لتوضيح ملابسات الأمر، حيث اننا لم نكن نعلم بسوابق اعمال الفنان محمد رمضان المؤسفة، والتي نستنكرها وندينها

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مقابل 100 دولار.. الدكتوراة الفخرية لمحمد رمضان استثناء وغير تابعة للحكومة |خاص

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خاص| اتورطنا معاه.. المركز الثقافي الألماني يوضح أسباب سحب الدكتوراه من محمد رمضان



ورد الفنان المصري، محمد رمضان، بعد أزمة حصوله على الدكتوراه الفخرية في التمثيل والأداء الغنائي من أحد المراكز الثقافية في لبنان، بمجموعة من الصور التي نشرها على حسابه في "فيسبوك".

الصور تظهره مع ابنه على متن طائرة خاصة يتناولان وجبة الفطور على الأغلب. وفي واحدة من الصور، يظهر ابنه وهو يشير بالحركة الشهيرة لرمضان والتي تشير إلى أنه "رقم 1" number one، وذلك بعد الجدل الذي أثاره خلال الساعات الماضية عقب إعلانه عن حصوله على شهادة الدكتوراه الفخرية.


كما أضاف الخطيب، أن المركز يعتذر من الشعب المصري حكومة وجيشا وشعبا، وان المركز قرر سحب درجة الدكتوراة الفخرية الممنوحة للمطر رمضان، كما قرر سحب جميع الشهادات التقديرية التي منحها المركز للفنان، وان المركز لم يعد له علاقة تجمعه بالفنان اطلاقا. 

وجاء نص البيان الذي ارسله الخطيب لصدى البلد "أصدر المكتب الاعلامي  الر ئيسي التابع للدكتور  محمود عبدالله الخطيب  البيان التالي
أعتذر
ان مجلس إدارة المركز الثقافي الالماني الدولي  يعتذر من الشعب المصري حكومه  وجيشا  من تكريم المدعو محمد رمضان المطرب  و الممثل  و قال البيان لم نكن نعلم ابدا....ابدا....ابدا  من حادثة الطيار المصري المؤسفه  والتي  ندين ونشجب ونستنكر ......وكذلك  اللقاء والتصوير مع  مطرب وممثل صهيوني الذي ندين ونستنكر  ونشجب 
لذلك  أتخذ  مجلس إدارة المركز الثقافي الالماني الدولي  قرارا بسحب شهادات التكريم   مع فائق الاحترام لكل من لفت نظرنا لذلك."

نص البيان



واضاف رئيس مجلس ادارة المركز الالماني بلبنان معقبا على ما حدث من اثارة بلبلة على مواقع التواصل الاجتماعي  "محمد رمضان مشوفتوش معرفوش مقابلتوش ومش مستعد اسمعله وتورطنا معه ، ومنذ انطلاقة المركز في ٢٠٠٧ عمرنا ما وقعنا في غلطة زي دي " ، مؤكدا :" ونحن ضد العنف والتطبيع وهو ما اكتشفناه في مسيرة الفنان محمد رمضان ، لكن شعارنا الإنسانية والسلام وبناء الانسان قبل الأوطان". 

 

 

محمد رمضان الدكتوراه الفخرية الزهور مرفأ لبنان انفجار

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