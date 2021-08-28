حبس شخص يقلد ماركات عالمية لمستحضرات تجميل دون ترخيص بالقاهرة

قررت جهات التحقيق، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بإستغلال شقة كائنة بالعقار سكنه لتصنيع وتعبئة مستحضرات التجميل، مستخدما خامات مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها، ووضع ملصقات لعلامات تجارية عالمية، غاشا بذلك جمهور المستهلكين، بقصد طرحها في الأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم واعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة أكدت قيام (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة القسم) باستغلال شقة كائنة بالعقار سكنه لتصنيع وتعبئة مستحضرات التجميل مستخدماً خامات مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، ووضع ملصقات لعلامات تجارية عالمية غاشاً بذلك جمهور المستهلكين، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بالمصنع.

وعُثر بحوزته على (5 أكياس بداخلهم مسحوق أبيض يستخدم فى تصنيع مستحضرات التجميل وزنت 50 كيلو جرام – 28000 عبوة وزجاجات وعلامات تجارية وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، أدوت تصنيع "جهاز تغليف ماكينة تسخين") .

وبمواجهته اعترف بإدارته للمصنع بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.