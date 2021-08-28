عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس شخص يقلد ماركات عالمية لمستحضرات تجميل دون ترخيص بالقاهرة

حبس
حبس

قررت جهات التحقيق، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بإستغلال شقة كائنة بالعقار سكنه لتصنيع وتعبئة مستحضرات التجميل، مستخدما خامات مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها، ووضع ملصقات لعلامات تجارية عالمية، غاشا بذلك جمهور المستهلكين، بقصد طرحها في الأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

 

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم واعداد تقرير مفصل بذلك.

 

وكانت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة أكدت قيام (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة القسم) باستغلال شقة كائنة بالعقار سكنه لتصنيع وتعبئة مستحضرات التجميل مستخدماً خامات مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، ووضع ملصقات لعلامات تجارية عالمية غاشاً بذلك جمهور المستهلكين، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بالمصنع.

 

وعُثر بحوزته على (5 أكياس بداخلهم مسحوق أبيض يستخدم فى تصنيع مستحضرات التجميل وزنت 50 كيلو جرام – 28000 عبوة وزجاجات وعلامات تجارية وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، أدوت تصنيع "جهاز تغليف  ماكينة تسخين") .

 

وبمواجهته اعترف بإدارته للمصنع بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

حبس حبس شخص مستحضرات التجميل ملصقات لعلامات تجارية شرطة منشأة ناصر

ترشيحاتنا

أول ظهور .. كريستيانو رونالدو يشارك فى مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل

متى يبدأ وقت العشاء ومتى ينتهي ؟ دار الإفتاء تجيب

أقوى دعاء لفك السحر وآيات تحصنك من شروره

توقعات الأبراج لهذا الأسبوع السبت 28 أغسطس إلى الجمعة 3 سبتمبر 2021

مازيراتي MC20 تحقق نجاحا مذهلا في السوق الأمريكي

200 ميجابيكسل.. تسريبات تكشف قدرات كاميرا هاتف Xiaomi 12 Ultra من شاومي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

‏مشادة كلامية بين شيكابالا وأحمد مجاهد أثناء تسليم الزمالك درع الدوري

اعتذار وندم.. سحب الدكتوراه الفخرية من محمد رمضان | تفاصيل

مصدر بـ الزمالك يكشف حقيقة اعتداء جنش على كارتيرون

مصممة تتهزأ.. رد قوى من زوجة أحمد سعد على سمية الخشاب

نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021 عبر هذا الرابط

ارتفاع منسوب النيل يغمر طرق عزبة يونس بالقوصية|وتحرك عاجل من رئاسة المركز

عمرو أديب يهاجم محمد رمضان بعد ازمة الدكتوراه .. لا هيكسب ولا يربح

نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021.. تفاصيل كاملة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد زيارة مهمة لروسيا.. فيديو وصور

بايدن يتلقى تقريرًا سريًا عن لغز منشأ كورونا.. تفاصيل خطيرة لما قالته المخابرات

صور جديدة من العرض الخاص لفيلم 200 جنيه

فوز الزمالك بالدوري حاضرا في حفل الفنان هاني شاكر.. صور

فيديو

فيديو جراف.. مقاتل على خط النار.. رحيل حمدي الكنيسي فارس الإذاعة

ليست وهمية.. 8 نجوم حصلوا على الدكتوراة الفخرية من جامعات مرموقة

سقط في فخ السخرية.. شهادة دكتوراة محمد رمضان فشنك

مصممة تتهزأ.. رد قوى من زوجة أحمد سعد على سمية الخشاب

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: نادي الداخلية.. مدرسة صناعة اللاعبيين

د.أحمد سعد عقل يكتب: الأسطورة والدكتوراه الفخرية

عمر عاقيل يكتب: صفقات مضروبة

سعد الفقي يكتب: هموم الصحافة الإلكترونية

أمجد عامر يكتب: «الوعي» طريق الجمهورية الجديدة

خالد عامر يكتب: أفغانستان الآن !

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.عمرو الديب

نحو الواجهة الشرقية لروسيا

إبراهيم شعبان

في نهر الحياة

كريمة أبو العينين

«بارت تايم».. إيه؟ !!

د.احمد فخرى

العجز المكتسب والنظرة السلبية للحياة

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هزاره وحشد الشيعى

محمد أرسلان

صندوق باندورا أفغانستان

شريف سمير

«فرسان» الأوليمبياد!

نسرين حجاج

200 جنيه

اﻟﻤﺰﻳﺪ