خبير دوائي: مصر تستطيع منع أعراض كورونا بنسبة تتعدى الـ 50%

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الدواء، إن لقاحي سينوفارم وسينوفاك وأي لقاح مسجل بمنظمة الصحة العالمية هو لقاح فعّال.



وأضاف إسلام عنان خلال مداخلة هاتفية ببرنامج"التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى المصرية الذي تقدمه الإعلامية دينا عبدالكريم، أن هذه اللقاحات تستطيع أن تمنع أعراض كورونا بنسبة تتعدى الـ 50%، والمعيار الأهم لهذه اللقاحات هي أنها تحمي من دخول المستشفيات وتقليل الوفيات، بالإضافة إلى تقليل الأعراض الخفيفة.

وأوضح أستاذ اقتصاديات الدواء، أن إذا تم مقارنة سينوفارم وسينوفاك بباقي اللقاحات، سنجد أن الدراسات الخاصة باللقاح على الأعراض الخفيفة أو المتوسطة كانت جيدة.

وأشار إسلام عنان إلى أنه عند ظهور دلتا ودلتا بلاس ، وجد أن تأثير اللقاحات قلت فعاليتها ضدالأعراض الخفيفة، لكن المؤكد أن جميع اللقاحات تمنع دخول المستشفى.

ونفى إسلام عنان أن تكون اللقاحات غير فعالة على الإطلاق بالنسبة لدلتا ودلتا بلاس.

بعد إعلان وزارة الصحة ظهور حالات لمتغير فيروس كورونا الهندي "دلتا " بمصر، تسود حالة من الذعر بين المواطنين خوفاً من اندلاع من موجة رابعة لمتغير كورونا الجديد الأشد فتكاً من سابقه والذي حصد مئات الأرواح في روع مصر، ليدفع أنباء ظهور متغير دلتا إلى العودة إلى الإجراءات الوقائية والاحترازية تجنباً لتكرار سيناريو لانتشار هذه الجائحة العالمية.



ولكي ندرك طبيعة متغير دلتا الهندي وأسلوب التعامل معه تواصل موقع "صدى البلد" مع أحد الأطباء الهنديين الذي كان شاهداً على جائحة متغير دلتا في الهند الذي أدى إلى تكدس المستشفيات بمرضى متغير فيروس كورونا ووفاة آلاف المواطنين، عبر موجة متغير كورونا التي كانت الأشرس على الإطلاق منذ ظهور هذه الجائحة بالهند.

بحكم خبرة الطبيب الهندي " سهيل مكوانا"، يرى أن متحور " دلتا" مجرد متغير لفيروس كورونا الذي يتطور بسرعة كبير منذ ظهوره لأول مرة بالصين.

ويعتقد الطبيب الهندي "سهيل"، أن متغير "دلتا" مختلف في أعراضه ولا يمكن تحديد أعراضه المختلفة لأن أعراض هذا المتغير تختلف من شخص إلى الآخر.



وينصح الطبيب الهندي، الجميع باستخدام نفس الأساليب الوقائية لفيروس كورونا، وهي الالتزام بارتداء القناع، ومراعاة المسافات بين الأشخاص في الأماكن المزدحمة، وسرع أخذ المصل للوقاية من فيروس كورونا ومتغيراته، علاوة على ذلك استخدام المطهرات والمنظفات بشكل مستمر.