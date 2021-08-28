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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو.. الصحة تكشف طوق النجاة من كورونا.. وتوجيه عاجل لـ العاملين بمنظومة التعليم

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو على مدار الساعات الماضية عددا من الموضوعات الهامة والبارزة، سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي، ونعرض في التقرير التالي أبرز تلك الموضوعات:

 

الصحة: هذا هو طوق النجاة من فيروس كورونا.. فيديو
قال الدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي بوزارة الصحة، إن الدولة المصرية تواصل جهود مواجهة كورونا من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية وتوسع حملات التلقيح ضد الفيروس.
 


هل لقاحات كورونا تأثرت بـ متحور دلتا|استشاري يزف بشرى بـ تحذير"فيديو"
قال الدكتور عبد الهادي مصباح استشاري المناعة والفيروسات، إنه لم يثبت حتى اليوم أن لقاحات كورونا تأثرت بمتحور دلتا بلس، مضيفا أن اللقاحات تقلل الآثار الخطرة من الإصابة بفيروس كورونا.
 


شاهد برومو عودة برنامج حديث القاهرة لـ خيري رمضان وإبراهيم عيسى
أعلنت قناة "القاهرة والناس"، من خلال برومو لها، عودة برنامجها اليومي "حديث القاهرة"، صاحب نسب المشاهدات الأعلى على القناة، ويبدأ عرض البرنامج بداية من الاربعاء المقبل الموافق 1 سبتمبر، حيث تم إذاعة برومو جديد للبرنامج، وسيتم عرضه يوميًا في تمام الساعة الـ9 مساءً.
 


لجنة التشييد: أسعار الوحدات ترتفع بسبب قرار الـ 30% ويصعب على 50% من المطورين
علق المهندس علاء فكري نائب رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، قرار عدم الإعلان عن المشاريع إلا قبل تنفيذ 30% منها قائلا:" هيكون فيه تكلفة مضافة على المطور العقاري وبالتالي سيتم اضافتها على أسعار الوحدات".
 


توجيه عاجل من الصحة للعاملين بمنظومة التعليم بشأن فيروس كورونا|فيديو
قال المهندس أيسم صلاح الدين مستشار وزيرة الصحة والسكان لتكنولوجيا المعلومات، إن هناك آلية لتطعيم المدرسين والطلاب بلقاح فيروس كورونا، مضيفا أن كل المدرسين بلا استثناء سيتم تطعيمهم قبل بداية الدراسة.
 


خبير يكشف مزايا قرار عدم الإعلان عن المشاريع إلا بعد تنفيذ 30%
قال الدكتور عبد الرحمن خليل،مستشار تطوير وإدارة الأعمال،أن قرار الرئيس السيسي بعدم الإعلان عن المشروعات إلا بعد تنفيذ 30% منها يضمن للمواطن جدية الشركات في تنفيذ المشروعات وتنفيذ الوحدات.
 


"لجنة كورونا": الإجراءات الاحترازية هي الأمان الوحيد لعدم الإصابة بمتحور دلتا بلس
قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كوورنا، إن فيروس كورونا له تحورات متعددة، مؤكدا أنه وصل إلى مصر في يوليو الماضي، وأن تلك السلالة سريعة الانتشار.
 


نقيب الإعلاميين يكشف موعد جنازة حمدى الكنيسى
كشف الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، عن موعد جنازة الإعلامي الراحل حمدي الكنيسي، موضحا أنها ستكون غدا السبت من مسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر.
 


عارف إني متجوزة وطلب مني كدا.. سيدة تكشف تحرشا جريئًا تعرضت له|فيديو
ناقش برنامج حقائق وأسرار قضية التحرش الجنسي المباشر وغير المباشر.
 


الإفتاء: يجوز إخراج الزكاة لمبادرة حياة كريمة لأنها موجهة للفقراء
أكد الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، استقلالية دار الإفتاء قائلا:" ليس هناك توجيه أو إملاء من أحد ودار الإفتاء مستقلة تمامًا".

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