الجيش البولندي يبني سياجا مخصصا للمهاجرين بطول 180 كيلومتر

أذاعت فضائية “يورونيوز عربية”، لقطات، يظهر من خلالها، بدأت القوات البولندية بناء سياج من الأسلاك الشائكة على طول الحدود بين بولندا وبيلاروس؛ لمنع تدفق المهاجرين الذين يحاولون العبور إلى الاتحاد الأوروبي.

ويبلغ ارتفاع السياج 2.5 متر (8.2 أقدام) وسيصل طوله إلى 180 كيلومتراً، ما يوازي نحو نصف الطول الإجمالي للحدود بين البلدين التي تغطيها الأحراج.

يعملون على السياج بالقرب من بلدة كرينكي

وشوهد عشرات الجنود وهم يعملون على السياج بالقرب من بلدة كرينكي الحدودية حيث انقسمت مواقف السكان بشأن الجدار الجديد.

وعبر آلاف المهاجرين ومعظمهم من الشرق الأوسط أو حاولوا العبور من بيلاروس إلى دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي الأعضاء هي لاتفيا وليتوانيا وبولندا في الأشهر الأخيرة.