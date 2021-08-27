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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أنغام تغني نفضل نرقص لأول مرة على مسرح مركز المنارة

أنغام
أنغام

اشعلت الفنانة أنغام مسرح مركز المنارة للمؤتمرات الدولية بأغنية "نفضل نرقص" لأول مرة حيث طرحتها مؤخرا عبر القناة الرسمية الخاصة بها على موقع "اليوتيوب".

تمكنت الفنانة أنغام من الدخول إلى قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر موقع يوتيوب من خلال أغنيتها الجديدة “ نفضل نرقص ” .

 

أغنية نفضل نرقص

وحققت أغنية نفضل نرقص للفنانة أنغام ما يزيد على 390 ألف مشاهدة بعد طرحها بيوم واحد فقط.

وكانت طرحت الفنانة أنغام، أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم "ونفضل نرقص" ، وذلك عبر القناة الرسمية الخاصة بها على موقع “يوتيوب”.

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حفل كامل العدد لـ أنغام على مسرح المنارة

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أنغام تستعد لبدء حفلها بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية

أنغام في جدة 

يذكر أن تصدرت الفنانة أنغام، مؤشرات البحث جوجل وذلك بعد إحياء حفلها الغنائي في جدة ضمن حفلات موسم عيد الأضحى المبارك.

وقدمت أنغام، العديد من الأغاني الخاصة بها والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير ومنها “بتوصفني بتكسفني”، و"حالة خاصة جداً"، و"ولا دبلت"، و"انا بعته كتير"، وغيرها من الأغاني المميزة.

وكانت الفنانة أنغام قد وصلت لمطار جدة لإحياء حفلها الجماهيري بالمشاركة مع الفنان محمد الشرنوبي والفنان تامر عاشور و نشرت الشركة المنظمة فيديو للفنانة انغام فور وصلها و هي تعبر عن سعادتها بعودة الحفلات في المملكة العربية السعودية.

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أنغام الفنانة انغام الفنانة المنارة مسرح نفضل نرقص أغنية نفضل نرقص

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